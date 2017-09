Actualizada 06/09/2017 a las 15:43

Los sindicatos SEPNA, UGT y LAB han decidido este miércoles firmar la última propuesta de acuerdo para la enseñanza concertada presentada por el Gobierno de Navarra la pasada semana.



Tras consultar con sus bases, estos tres sindicatos han decidido dar "un sí crítico a este acuerdo", mientras que ELA ha decidido no firmar, pese "plantearle unirse a la mayoría con el fin de mantener la unidad sindical tan valorada por los trabajadores y que nos ha llevado a conseguir algunas mejoras importantes".



En opinión de los sindicatos que han firmado el acuerdo, "parece evidente por los resultados, que los trabajadores valoran la última propuesta mejor que un acuerdo solo entre patronales y Educación, que hacía perder aspectos tan importantes como la subida salarial de los no docentes, tan demandada por todos, la reducción horaria a los 57 años (en la firma sin los sindicatos desaparecía totalmente), el complemento salarial de jubilación parcial y algunas otras cuestiones".



"Queremos dejar claro que nuestro apoyo al acuerdo se basa en la responsabilidad de mejorar las condiciones laborales de aquellos trabajadores que más lo necesitan, como son los no Docentes y los mayores de 57 años, pero somos conscientes de que tenemos todavía otros aspectos por los que debemos seguir trabajando, como es el 1% salarial pendiente de recuperar de 2016", han expuesto en un comunicado.