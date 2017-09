Actualizada 06/09/2017 a las 11:15

Las federaciones de padres y madres Herrikoa, Britila y Concapa han advertido este miércoles en el Parlamento de Navarra que el adelanto de los exámenes de septiembre a junio en los centros educativos ha supuesto que los días lectivos para los escolares se reduzcan entre 15 y 20 días.

Además, han manifestado que al final del curso pasado, primero en el que se han adelantado los exámenes, se ha producido "indefinición" y "falta de previsión" para atender a los alumnos que aprobaron todos sus exámenes en la primera convocatoria.

Las tres federaciones han comparecido en el Parlamento a petición de PSN y UPN para exponer su visión sobre estos cambios. Así, Juan Luis García, de Herrikoa, se ha mostrado a favor de la supresión de los exámenes en septiembre, pero ha señalado que en la aplicación de la medida "han surgido problemas".

"La gran desorganización en los centros se ha traducido en una disminución de los días de los lectivos. Ha habido entre 15 y 20 días menos, al hacerse ahora los exámenes ordinarios a finales de mayo o principios de junio, cuando antes finalizaban hacia el 16 de junio", ha señalado.

Juan Luis García ha apuntado que "siempre se nos ha garantizado que la atención educativa iba a ser la debida a los de primera convocatoria, pero la realidad ha sido muy distinta: en la mayoría de los casos no había un programa para atender a esos chicos, se dedicaban a visionado de vídeos, a dar paseos por las localidades donde estaban emplazados los centros o han sido atendidos por asociaciones vecinales". "Lo más grave es que desde los centros estaban animando a llenar partes de justificación de no asistencia y se convertía en que de hecho los alumnos están de vacaciones desde finales de mayo o principios de junio", ha indicado.

Además, ha señalado que las medidas adoptadas han sido una decisión "unilateral" del departamento de Educación y de los centros. "No se convocan los foros de participación de las familias. La Mesa de Padres y Madres no se ha convocado en esta legislatura", ha indicado.

Por su parte, Manuel Tiago, de Britila, ha señalado que su federación no tiene una posición definida a favor o en contra del adelanto de los exámenes de septiembre, sino de analizar sus resultados y tomar una decisión en función de ello.

Sí ha manifestado que en el primer año de aplicación de la medida se han producido "algunos puntos de preocupación". "Hay indefinición y se genera una situación de discriminación. Algunos centros pueden entender que esas tres semanas tras los primeros exámenes son menos lectivas de lo que han entendido en otros centros. Uno no debería tener menos días lectivos si va a un colegio o a otro", ha indicado. "EL DEPARTAMENTO NO CUENTA CON LAS FAMILIAS"

Por su parte, Sergio Gómez Salvador, de Concapa, ha criticado que "hay falta de comunicación, falta de colaboración y falta de participación". "El departamento no cuenta con la representación de las familias. No puede ser que nos enteremos por la prensa. Este Gobierno está vulnerando la legalidad. La Mesa de Padres y Madres hay que convocarla un mínimo de tres veces al año y no se ha convocado", ha censurado.

Además, ha señalado que "los profesores no son cuidadores, que es lo que ha venido pasando este año". Igualmente, ha planteado que "si hay menos días lectivos, los mismos contenidos se están explicando en menos tiempo. Si el tercer trimestre se reduce en un montón de días, la forma de explicarlo y de asimilarlo por parte del alumno es muy diferente, y eso afecta a la calidad", ha lamentado.