Actualizada 06/09/2017 a las 14:21

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que se ha abierto un expediente informativo para "saber exactamente qué es lo que ha ocurrido y cómo se ha procedido" en relación al detenido por el acuhillamiento mortal del domingo en Pamplona y ha remarcado que "creemos que se ha cumplido lo que estaba previsto".

Así se ha pronunciado Solana al ser preguntada por los periodistas por la petición hace un año de una juez al Gobierno foral para que ingresara al detenido en un centro especializado por la esquizofrenia que padecía, según publica Diario de Navarra.

La portavoz del Ejecutivo, tras señalar que el detenido no se encontraba en un piso que tutela el Gobierno foral, ha explicado que "ahora estamos revisando todo lo que tiene que ver con este encargo del juez que se da en noviembre" y que "al hilo de todo esto, lo que estamos haciendo es abrir un expediente informativo para saber exactamente qué es lo que ha ocurrido y cómo se ha procedido".

"Creemos que se ha cumplido lo que estaba previsto, igual que se procede y ocurre en otros casos, cumpliendo los protocolos, pero eso no quita para que no se revisen esos protocolos y se vean si son suficientes, si dan respuesta o si pueden con modificación alguna, la que quiera que sea, ayudar a que estas cosas no sucedan", ha planteado.

Según ha dicho, "esa es la situación a día de hoy, el expediente informativo está abierto y están trabajando en eso". "En noviembre el juez hace este encargo, en ese momento esta persona, que no está declarada incapacitada, lo que dice es que no tiene voluntad ninguna de ingresar en ningún centro de ningún tipo", ha relatado.

Por lo tanto, ha agregado Solana, "el comienzo de todo es el proceso de incapacitación de esta persona", que "es lo que se hace en todos los casos". "Eso tiene el proceso que tiene, la duración que tiene y en algunos casos el final que tiene. Si se procede finalmente o no a esa incapacitación es Salud Mental quien trabaja en esta cuestión y se encarga de buscar el centro que mejor se ajuste a lo que pueda necesitar", ha comentado.

Así, ha incidido en que "lo que vemos es que se ha procedido como se suele proceder, se ha hecho el protocolo tal y como está previsto y se dilata en el tiempo como suele ocurrir con otros casos" y ha destacado que "el expediente informativo solicitado nos arrojará más luz".

"Se ha hecho el seguimiento como en otras ocasiones, se ha dado cuenta también al juez en todo momento de cada paso que se estaba haciendo, de uno u otro servicio o departamento, y han tenido durante todo el proceso constancia de donde se estaba en lo referido a esta persona", ha concluido.