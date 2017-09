Comienza el X Concurso fotográfico Conocer Navarra

Actualizada 06/09/2017 a las 10:54

La revista de turismo "Conocer Navarra" pone en marcha la edición 2017 de su concurso fotográfico, que este año cumple su décimo aniversario. El certamen se presenta con una dinámica similar a la desarrollada en pasados cursos: tres categorías diferenciadas, impulso de la participación a través de la web y redes sociales y premios para los ganadores y todos los finalistas, por un montante que supera los 8.000 euros. Al igual que el año pasado, a los premios habituales se añade uno especial: “Mejor fotografía gastronómica Reyno Gourmet”. Todas las fotografías presentadas, independientemente de la categoría seleccionada, podrán optar a este galardón, que premiará la imagen que mejor ilustre la riqueza gastronómica de nuestra tierra con un lote de productos Reyno Gourmet valorado en 500 euros.



Todas aquellas personas interesadas en participar en esta nueva edición podrán hacerlo a través de la web http://concursos.diariodenavarra.es/conocernavarra2017.



Cada categoría contará con sus propios plazos de entrega. Así, la primera en desarrollarse será "Fiestas y tradiciones", cuya fecha tope de entrega de originales será el 22 de septiembre a las 12 a.m. Las fotografías pertenecientes a la categoría de "Patrimonio" deberán entregarse antes del 6 de octubre a las 12 a.m. y, finalmente, las imágenes de "Paisajes" deberán estar registradas en la web antes del 20 de octubre a las 12 a.m.



Una vez recibidas las fotografías, se iniciará su exposición pública en la web del concurso, a lo largo de dos semanas, para proceder a las votaciones populares. Aquellas personas que deseen dejar su voto, deberán registrarse igualmente en la web. Al mismo tiempo que se desarrollan las tres votaciones populares por categoría, un jurado profesional determinará las treinta finalistas, diez por categoría, que llegarán a la fase final. El anuncio oficial de los ganadores absolutos del concurso se realizará el 19 de noviembre a través de Diario de Navarra.



CUANTIOSOS PREMIOS



Este concurso, organizado por Conocer Navarra y Diario de Navarra, cuenta como en años anteriores con el apoyo de las marcas Turismo de Gobierno de Navarra y Eroski, al que se suman los habituales colaboradores: Camera, Hoteles Nobles del Reyno y Reyno Gourmet. Gracias a todos ellos, los participantes en el certamen pueden optar a grandes premios. El ganador absoluto recibirá un cheque por valor de 2.000 euros en material fotográfico, así como un fin de semana en un hotel con encanto. El segundo obtendrá 1.000 euros en material fotográfico y un fin de semana en un hotel con encanto. El tercer premiado absoluto, por su parte, disfrutará de un vale por 500 euros en material fotográfico, así como de un fin de semana en un hotel con encanto. También se entregarán premios a los cuatro ganadores de las votaciones populares y a los autores de las treinta fotos que lleguen a la final. A esta lista se añade, en esta novena edición, el mencionado premio Reyno Gourmet valorado en 500 euros a la mejor fotografía gastronómica.