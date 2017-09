Actualizada 05/09/2017 a las 12:18

El PSN ha criticado que la consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, se dedique a realizar "propaganda educativa" y ha considerado que el Ejecutivo foral "no apuesta por la escuela pública ni en el modelo D".



Así lo ha señalado el portavoz parlamentario de Educación del PSN, Carlos Gimeno, en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes con motivo del inicio del curso escolar y en la que se ha referido al balance de la legislatura realizado por la consejera Solana, quien afirmó que "se había avanzado en garantizar y reforzar un sistema educativo público y de calidad".



Frente a ello, Gimeno ha asegurado que Solana "lo que está haciendo últimamente es propaganda" y ha considerado que "ha mejorado a su antecesor", ya que el exconsejero José Luis Mendoza "con respecto a la escuela pública ni hacía ni decía nada, mientras esta consejera no hace nada, pero sí dice mucho". "Política educativa no hace absolutamente nada, lo que hace es política comunicativa", ha sostenido.



Asimismo, ha criticado que la responsable del departamento de Educación "está basando su estrategia de futuro en cuatro planes", el plan estratégico de atención a la diversidad, el plan de coeducación, el plan Laguntza y el plan de Formación Profesional, sobre los que "todavía no sabemos nada".



"La consejera lo que hace fundamentalmente es propaganda educativa, pero no se centra y no concreta", ha sostenido el parlamentario socialista, quien ha preguntado a Solana "de qué escuela pública está hablando" cuando dice que se ha "reforzado".



En este sentido, ha remarcado que en este último curso académico en las zonas urbanas donde compiten las redes "se han incrementado las solicitudes de las escuelas privadas en ocho puntos, pasando de 45% de solicitudes en la zona de Tudela a un 53%; y en la zona de Pamplona de un 51% a un 59%", un incremento "insólito".



También ha cuestionado Gimeno los recursos que se destinan en la escuela pública para alumnado con necesidades educativas especiales y ha puesto de manifiesto que de los seis nuevos centros PAI "dos son públicos en el ámbito rural y, donde compiten las redes, cuatro privados-concertados".



"No sé si Solana se está refiriendo a esta gestión de la escuela pública, pero el Gobierno de Navarra no apuesta por la escuela pública ni el modelo D", ha asegurado el parlamentario del PSN, para agregar que en Tudela "no se abre una unidad de modelo D porque el Ejecutivo foral no quiere, porque hay 15 alumnos matriculados en la ikastola". "Si a esos 15 alumnos les pagamos el transporte y el comedor es obvio que será complicado que se matriculen en un centro público", ha apuntado.

En su opinión, "las apuestas por la escuela pública hay que demostrarlas, no hay que venir, hacer ruedas de prensa, dar titulares y no hablar de la letra pequeña" y ha incidido en la idea de que "entre la escuela privada y la escuela pública, este Gobierno está fomentando la escuela privada".



"La gran apuesta para los socialistas tiene que ser la apuesta por los desfavorecidos, la apuesta de los más débiles y el profesorado, pero la apuesta del Gobierno de Navarra está siendo otra", ha lamentado Gimeno, quien ha esperado que la consejera cumpla su palabra sobre las becas y que comunique con "inmediatez" la OPE.