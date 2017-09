03/09/2017 a las 06:00

Antes cuando una furgoneta atropellaba a un ser humano, no había duda, aquello siempre era un accidente. Ahora, si se produce un siniestro, la policía indaga cualquier pesquisa antes de pronunciarse. Las cosas ya no son lo que eran. En Manchester coreaban “We are not afraid” y en Barcelona “Non tinc por”. Andamos por el mundo gritando que no tenemos miedo en todos los idiomas convencidos de que es la manera de espantarlo. Nos apretamos en las manifestaciones vociferando contra el páni