UPN ha criticado que el Gobierno de Navarra "ha recortado en dos años más de un 40% el programa 'Encuentros de Arte Joven'". En concreto, ha explicado la formación regionalista, el presupuesto ha pasado de los 82.770 euros de 2015 a los 49.020 euros de este año.



"Se trata de una clara muestra de que este Ejecutivo no apuesta por los jóvenes creadores de Navarra", han señalado los regionalistas en una nota, destacando que "esta iniciativa viene organizándose desde 1984 y supone una plataforma de exhibición, difusión y apoyo a la profesionalización de este colectivo".



UPN ha afirmado que en su primera comparecencia en el Parlamento de Navarra como consejera de Cultura, Deporte y Juventud, el 22 de septiembre de 2015, Ana Herrera criticó lo destinado por UPN en ayudas a la profesionalización de jóvenes artistas. "Dijo que la habíamos reducido a la 'mínima expresión', entonces, lo que ahora destina su gobierno, ¿cómo se debería calificar?", se ha preguntado, para añadir que "no cabe mayor hipocresía política".



La formación regionalista ha criticado también la reducción de las modalidades artísticas de cinco a tres, "limitando las oportunidades de los jóvenes creadores", y ha puesto el acento en la "desaparición de la disciplina de moda". A este respecto, los regionalistas han denunciado "este golpe injustificado a una disciplina que cuenta con cada vez más creadores y talentos jóvenes".



Por ello, solicitarán al departamento de Herrera que "reconsidere su decisión e incluya esta modalidad en la próxima convocatoria".



Desde UPN han mostrado su "inquietud" por el futuro de los 'Encuentros de Arte Joven' y ha confiado en que "estos recortes no sean la antesala de la desaparición de este longevo certamen, en el que han participado más de 6.200 artistas".