Esparza: “Ha empezado la cuenta atrás del Gobierno de Barkos y la remontada de UPN"

Actualizada 01/09/2017 a las 23:09

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha señalado este viernes que “Geora Bai, Podemos, Bildu e Izquierda-Ezkerra han demostrado que no son progresistas, porque no han traído prosperidad” y ha criticado los “conflictos y enfrentamientos entre los socios del cuatripartito, que se traducen en perjuicio para los ciudadanos”.

En un mensaje dirigido al PSN y a las nuevas alianzas que quiere conformar, Esparza se ha preguntado qué es ser progresista. “¿Es progresista la obsesión de poner ikurriñas?, ¿es progresista crujir a impuestos a la clase media trabajadora y a la empresa familiar?, ¿es progresista parar el aprendizaje del inglés de los más pequeños?, ¿será progresista pretender que el TAV no llegue a Navarra o que el Canal no se termine en su totalidad?, ¿o quizás sea progresista imponer el euskera a todos y en toda Navarra?”.

El presidente de UPN ha recordado que “Geroa Bai es la derecha nacionalista vasca” y que “Podemos es un partido nacionalista más en Navarra”. “El PSN ha apostado por pactar con partidos que están a favor del derecho a decidir, de colocar la ikurriña, de frenar el TAV y el Canal y de imponer el euskera”, ha afirmado, calificando al cuatripartito de “progresismo de cuento chino”.

“El verdadero progresismo es el que genera prosperidad sin dejar a nadie por el camino. Y pocas cosas pueden crear tanta prosperidad como el pleno empleo. Eso se logró en Navarra con un gobierno de UPN. Y también con UPN se alcanzó el nivel de protección social más elevado de España”, ha afirmado Esparza, para a continuación recordar en ese logro “la contribución de la sociedad navarra y muchas veces del PSN, aunque ahora parece que quiere renegar de esa contribución”.

Ante más de 300 cargos públicos y del partido que se han dado cita en Castejón para asistir al tradicional acto de apertura del curso político, Esparza ha desgranado cuáles van a ser las principales líneas de actuación de la formación regionalista, entre las que ha descartado “pactar con el nacionalismo vasco”.

Así, ha defendido el papel de UPN para que la alta velocidad esté en la agenda política y llegue a Navarra, “aunque Barkos y Ayerdi la tenían aparcada”. También se ha comprometido a “no parar hasta que se construya la segunda fase del Canal en su totalidad, porque la Ribera merece las mismas oportunidades que el resto de Navarra”.

Ha reiterado que UPN será “exigente” con los resultados de la negociación del Convenio Económico entre Navarra y el Estado “para que se consiga lo más favorable a Navarra desde la lealtad y la solidaridad con el resto de españoles”.

Asimismo, ha criticado “la nueva vuelta de tuerca” en materia fiscal del cuatripartito a las empresas y el daño causado a familias con hijos y clase media trabajadora con la subida de impuestos. “Ahora, después de todo lo que nos dijeron no les ha quedado más remedio que reconocer el error y ante el temor a que les pase factura en las próximas elecciones parece que van a rectificar, de manera que tenga efectos en 2019, en año electoral, ¡qué casualidad!”, ha exclamado.

A este respecto, Esparza ha anunciado que presentarán una propuesta que, entre otras medidas, incluya “bajar el IRPF, eliminar el impuesto de patrimonio a la empresa familiar y establecer un tipo único de sociedades al 19%”.

El presidente de UPN ha abogado por una política lingüística “proporcionada, sin imposiciones y sin que atente contra la igualdad de oportunidades de todos los navarros y navarras”, frente a la “utilización política del euskera”. “El objetivo de UPN, a diferencia del objetivo de los nacionalistas y de la izquierda radical, no es que el 100% de los navarros estudie en euskera y en la educación pública y laica. El objetivo de UPN es que el 100% de los navarros pueda elegir lo que estudia con libertad. Y para ello es básico que haya una política de becas justa y diferente a la actual que ayude a todo aquel que lo necesite y lo merezca”, ha defendido.

Esparza ha cerrado este capítulo exigiendo al Gobierno de Barkos que “concrete sus planteamientos en materia de residuos, mapa local y Policía Foral”.

LLAMAMIENTO Y MIRADA A 2019

El presidente de UPN ha concluido su intervención haciendo un llamamiento “a todos los navarros que creen en el Fuero como un instrumento para vivir en libertad y para progresar; a todos los que no quieren que Navarra vuelva a tener un Gobierno nacionalista; a los que se emocionan con la bandera y el himno de Navarra; a todos los que creen en la Constitución y en la unidad de España; y a los que quieren mirar a la Navarra del futuro, una Navarra dentro de Europa y abierta el mundo, no a la Navarra del pasado ni a la Navarra encerrada en sí misma y mirándose permanentemente el ombligo como hacen el nacionalismo y el comunismo”.

El presidente de UPN ha reconocido errores en el pasado “de los que hemos aprendido”. “Hay políticos soberbios que no tienen capacidad de reconocer errores, pero no hay políticos que no cometan errores”, ha señalado.

“Ha empezado la cuenta atrás para el Gobierno de Uxue Barkos y la remontada para conformar de nuevo un Gobierno liderado por UPN”, ha concluido.