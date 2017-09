Actualizada 01/09/2017 a las 15:00

Las secciones sindicales de CC OO, ELA y UGT en Policía Foral han criticado el "mal trato" que desde el departamento que dirige la consejera María José Beaumont se está dando, en su opinión, a "una parte importante del colectivo del cuerpo autonómico" y han asegurado que la consejera "desprecia continuamente a la representación sindical al plantear una negociación oscurantista y excluyente".

"En reiteradas ocasiones hemos puesto encima de la mesa la necesidad de escuchar las propuestas que la consejera ha planteado, y, desgraciadamente, ésta ha hecho oídos sordos y ha ninguneado una vez más a la representación sindical de la mitad de la Policía Foral y de la mayoría de las Policías Locales de Navarra", han afirmado CC OO, ELA y UGT en un comunicado.

En este sentido, han señalado que han conocido que "los sindicatos corporativos que fracturaron la unidad sindical de las Policías de Navarra, APF y CSIF-SPF, han tenido acceso a información relativa a la última propuesta que desde el Departamento han trasladado sobre cómo quedarían las retribuciones con la aplicación de los recortes planteados en el proyecto Beaumont".

Y han criticado "el desapego de estas dos agrupaciones sindicales para con el colectivo y el desprecio más absoluto que el equipo de Interior muestra con esta actitud hacia los hombres y mujeres que trabajan en este cuerpo policial autonómico".

"Lo hemos dicho alto y claro, no vamos a tolerar ningún recorte de los derechos laborales conseguidos en los últimos años, y menos aún, por parte de un Gobierno que se autodenomina del cambio y que se autodefine como progresista. No vamos a permitir que se juegue con nuestras familias y que estas dos agrupaciones corporativas negocien a espaldas de la mayoría de los trabajadores de las Policías de Navarra", han remarcado CC OO, ELA y UGT.

Los tres sindicatos han exigido al Ejecutivo de Uxue Barkos "un trato similar al que están recibiendo estas agrupaciones" y han censurado que "el oscurantismo, la ausencia total de transparencia y el síndrome del despacho al margen del resto de representantes sindicales es la tónica a la que nos tiene acostumbrados la señora Beaumont".

"Porque representamos a muchos trabajadores de la seguridad pública de Navarra, porque tenemos detrás de nosotros a nuestras familias y porque es de justicia el acceso libre a la información que otros tienen de manera encubierta es por lo que denunciamos esta práctica caciquil de la consejera", han agregado.

Han destacado, además, que la Asamblea General que estos tres sindicatos realizaron la pasada primavera fue "clara y contundente" y que en ella se reflejó un "no a la negociación viciada y dirigida de un proyecto de ley que resquebraja por completo a Policía Foral y a sus miembros".

"No a esta negociación pero, en cualquier caso, acceso y presencia constante en cualquier foro en el que se vayan a plantear modificaciones del actual marco normativo. Estos requerimientos son los que, de forma democrática, fueron encomendados a estos representantes sindicales. La realidad ha demostrado que la consejera no ha respetado la voz de los trabajadores y prefiere sentarse a negociar con aquellos con los que se siente mucho más cómoda, y no convocar al resto", han planteado.

Por todo esto, CC OO, ELA y UGT han emplazado a la presidenta del Gobierno de Navarra a que "tome las riendas de este despropósito y no permita el ninguneo y el desprecio a los que su consejera nos está sometiendo desde el pasado mes de marzo". "Ahora que el verano llega a su fin, y ya con las pilas recargadas, llamaremos a las movilizaciones de todas las Policías de Navarra en contra de un proyecto de ley que ya no tiene sentido", han advertido.