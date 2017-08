Actualizada 31/08/2017 a las 07:54

Esta no es la primera vez que la pamplonesa Beatriz Sánchez Espiridión, de 35 años, ha visto cómo se inundan las calles de Houston, ciudad estadounidense en la que reside desde hace cinco años. Ahora bien, esta investigadora de The University of Texas MD Anderson Cancer Center asegura que nunca había visto nada como lo que muestran las imágenes de los diferentes medios de comunicación y, que ella misma puede ver desde el balcón de su casa. “Ha sido histórico”, señala. La culpa de