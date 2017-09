Seis cambios cruciales en el tráfico del centro de Pamplona

Actualizada 01/09/2017 a las 09:58

En apenas cuatro días el corazón de la ciudad estrenará un nuevo modelo de movilidad que cambia de forma sustancial el actual reparto modal, centrado en el vehículo privado. Se busca que peatones, transporte urbano y bicicletas sean los verdaderos protagonistas de un espacio urbano “más accesible, seguro y calmado en cuanto al tráfico”. De acuerdo con las previsiones que maneja el área de Seguridad Ciudadana del Consistorio pamplonés, la modificación de direcciones en algunas calles y la restricción al tráfico en otras como Navas de Tolosa, Yanguas y Miranda o Sarasate reducirá de forma sustancial el tráfico que hoy soportan calles como José Alonso, por donde pasan a diario 10.400 vehículos, y que podría reducirse hasta el entorno de los 2.500-3.000. La Corporación, encabezada por su alcalde Joseba Asiron, realizó este miércoles una visita institucional a la zona en obras con paradas en los puntos más críticos y que, a priori, generan mayor incertidumbre. El cambio permitirá acercar las villavesas al Casco Antiguo (las líneas 4, 9 y 12) y paliar el problema de estacionamiento de esa zona. Será el lunes cuando la reordenación se ponga en marcha tras 45 días de obras y más de un año de trabajo coordinado entre técnicos de diferentes áreas y de la Mancomunidad que pone en marcha el nuevo modelo de ciudad que el equipo de Gobierno busca extender a otros puntos de la ciudad con actuaciones ya proyectadas en los ejes de Trinitarios y Pío XII.

Tráfico reservado desde el Parlamento a los Tres Reyes

La visita institucional que la Corporación municipal realizó este miércoles a las obras del proyecto para amabilizar el centro arrancó en uno de los puntos del centro de la ciudad que más van a cambiar a partir del lunes. Se trata del área de la calle Navas de Tolosa situada frente al Parlamento y que se extiende hasta la rotonda del Hotel Tres Reyes. Dos carriles de ida vuelta que se restringen exclusivamente para el paso del transporte público y bicicletas que han permitido una considerable ampliación de la acera en ambos lados de la calle.

En el lado del Parlamento, se ha logrado una acera continua de 7 metros de anchura y en el del Casco Antiguo un ensanchamiento de 1,75 metros. La restricción al tráfico en Navas de Tolosa convertirá a la rotonda de Plaza de la Paz en uno de los puntos calientes de la nueva reordenación. En ese punto, los vehículos privados podrán circular hasta el Paseo Sarasate donde tendrán que girar hacia la derecha al no poder continuar hacia el Parlamento. Desde la calle Estella a Plaza de la Paz se mantendrán los tres carriles en ese mismo sentido con tráfico rodado como el actual.

Conexiones ciclistas hasta General Chinchilla

El cruce de Navas de Tolosa con General Chinchilla ilustra los nuevos espacios peatonales que se ganan con la reordenación de tráficos en la zona y que han permitido no sólo ampliaciones de aceras, sino ganar metros para los pasos de cebra (hay algunos de hasta 14 metros) y dar continuidad al carril bici situado en la Avenida Guipúzcoa -detrás de calle Mayor y que moría en San Lorenzo- para conectarlo por Taconera, San Antón y Ciudadela hasta la calle General Chinchilla a fin de atender el tráfico ciclista existente que discurre hacia y desde la Ciudadela

Un recorrido bidireccional para la bicicleta de 3,5 metros que se prolonga a lo largo de 250 metros, según detalla la responsable de Movilidad, Alexia Cantó, que permite la conexión con el eje de Trinitarios y que en un futuro hará la propio a través de la calle Bosquecillo, donde se restringirá el tráfico a cualquier vehículo privado salvo la bicicleta, con Pío XII. Yanguas y Miranda, Sarasate, Navas de Tolosa, Padre Moret y José Alonso se convertirán en zonas 30, es decir de velocidad restringida, para facilitar la coexistencia de bicicletas y transporte público por la zona.

Calle Mayor, sólo de salida

El cruce situado entre la calle Mayor y Taconera se modifica para que la primera quede exclusivamente de salida del Casco Antiguo. Actualmente, desde Taconera se podía acceder hacia la calle Mayor para girar a Recoletas, pero ahora se deberá acceder a ésta última a través del circuito del Casco Antiguo. El acceso a esa zona se vigilará a través de 12 cámaras que no estarán operativas, al menos, hasta el mes de octubre. La solución adoptada en dicho cruce ha permitido ensanchar el paso de cebra hasta recoger la totalidad de la anchura de la acera del Bosquecillo y habilitar en paralelo un paso de bicicletas.

La parada de autobús situada en el Paseo del Doctor Arazuri se ha trasladado a una isleta situada en la calzada que se encuentra justo enfrente de la iglesia de San Lorenzo. Una medida para priorizar el paso del transporte urbano por la zona y que obligará a que los vehículos que vayan detrás de la villavesa en ese punto tengan que interrumpir la marcha cuando ésta pare para recoger o dejar viajeros. De forma paralela, se conseguirá dar seguridad a los peatones ya que el carril bici se elevará al llegar a paso de peatones y los ciclistas deberán cederles el paso. Las actuaciones que se han llevado a cabo en la zona pretenden dar mayor relevancia al Bosquecillo como princial salida peatonal y ciclista hacia Pío XII y San Juan.

José Alonso se restringe



A las puertas del Casco Antonio, la calle José Alonso, con una distancia entre las fachadas de los edificios de apenas 10 metros, soporta un tránsito diario de 10.400 vehículos, cercano al recogido en la subida de Burlada a Pamplona (cuesta de Beloso) con 12.000 vehículos. Un nivel de tráfico que los responsables municipales esperan rebajar al entorno de los 2.500-3.000 vehículos, según anunció este miércoles el responsable del Área de Seguridad Ciudadana, Aritz Romeo, fruto de los cambios que sufrirá esa zona.

Por un lado, por la calle José Alonso sólo podrán circular a partir del próximo lunes autobuses urbanos, bicicletas y vehículos autorizados y, por el otro, se han llevado a cabo modificaciones de calado en la zona situada en las inmediaciones del hotel Tres Reyes, junto a la rotonda. Algunas, de momento sólo a través de medidas blandas, permitirán cerrar el paso de vehículos en calles que como Bosquecillo se convertirán en peatonales. La línea blanca discontinua que los viandantes verán dibujada en algunos tramos de calzada indica las dimensiones que tendrán algunas aceras cuando se complete la reurbanización definitiva de las áreas afectadas por el proyecto, entre ellas, la mencionada calle Bosquecillo que se integrará con la Taconera.

El I Ensanche, sin zona azul

Las cerca de 600 plazas de aparcamiento que se encuentran en las calles del Primer Ensanche y su entorno más próximo pasarán a ser a partir del 4 de septiembre de uso exclusivo para vecinos. El área situada en la zona comprendida entre la avenida de San Ignacio, Paseo Sarasate, Conde Oliveto, avenida del Ejército, Navas de Tolosa y avenida Pío XII, serán para uso exclusivo de los residentes de los sectores 1 y 2 por lo que aunque no habrá ningún tipo de barrera física en la zona, según aseguró este miércoles el director del área de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Xabier Ibáñez, los vehículos que accedan a la zona para aparcar y no sean residentes no podrán hacerlo y deberán dirigirse a otra zona de la ciudad o a alguno de los parkings subterráneos más próximos, como el de Baluarte. Con la redistribución de tráficos en la zona, se impedirá el acceso a Julián de Arteaga desde la Avenida del Ejército y la bolsa de aparcamiento de Sandoval tendrá acceso y salida a través de la acera existente en la Avenida del Ejército.

Los cambios de aparcamiento en esta zona se completan con la conversión, también en zona verde, del área de estacionamiento situada frente al frontón Labrit, que actualmente es zona azul dentro del horario de regulación y zona verde (sector 1) fuera de este horario.

Bus y bicis en Padre Moret

La calle Padre Moret se convertirá a partir del lunes desde la intersección con la calle Sandoval en una zona para la coexistencia del transporte urbano y la bicicleta lo que permitirá reducir de forma notable el importante volumen de tráfico que soporta esa vía. Después de la calle José Alonso y hasta Yanguas y Miranda, la acera de la izquierda incrementará su anchura de forma notable hasta llegar a los aproximadamente cuatro metros (el incremento se puede visibilizar ya con la línea blanca discontinua que se ha pintado sobre la calzada) cuando se complete la reurbanización de la zona lo que permitirá mejorar los recorridos peatonales por la trasera del Parlamento o en el cruce con la calle General Chinchilla, donde se sitúa la escuela de música. A partir de esa calle, se dejará un carril central de circulación de 3,5 metros, un espacio reservado para los vehículos autorizados en la línea derecha adscritos a la Comisaría de Policía Municipal (actualmente aparcaban en Chinchilla) y un espacio reservado a estacionamiento de autobuses escolares y otros que llegan a Baluarte así como para la parada del bus turístico situada hoy en el Paseo Sarasate, frente al antiguo Banco de España. Un espacio que se destinará desde la próxima semana a una parada de taxis.