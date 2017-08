Actualizada 30/08/2017 a las 14:57

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha señalado que "creo que estamos cerca de alcanzar un acuerdo" con la red concertada "de mejoras para la calidad educativa" en dicha red, "que recoge cuestiones principalmente laborales para el personal". "Unas mejores condiciones laborales tienen incidencia en una mayor calidad", ha dicho.



En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha señalado que en la negociación con la red concertada "se ha querido incluir por primera vez en muchos años a los sindicatos y se ha hecho un debate largo a tres durante once meses". "Ha sido un debate enriquecedor, necesario y bien valorado", ha dicho.



Según ha continuado, "eso no quiere decir que haya sido concluyente, en junio no habíamos llegado a un acuerdo". "Creo que estamos cerca de alcanzar uno y mi voluntad es agotar el plazo y seguir negociando, con sindicatos por un lado y con patronales por otro", ha señalado.



Solana ha indicado que "no volveríamos al acuerdo anterior" y ha comentado que "las patronales han mostrado conformidad con el texto que ha resultado del proceso de negociación largo". "Con los sindicatos me he comprometido a que hay mejoras evidentes en este acuerdo que se está proponiendo respecto del que había, entre otras cuestiones, garantizar una revisión salarial que antes no estaba recogida en ninguna parte", ha añadido.



"La negociación sigue abierta y no es cierto que se haya cerrado acuerdo ninguno", ha manifestado la consejera, que ha agregado que "el pasado lunes se les dijo a los sindicatos cuál es la situación, que el día 31 de agosto este departamento va a tomar una decisión por responsabilidad y lo va a hacer en la medida que corresponda y con quién corresponda", ha expuesto.