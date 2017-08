Actualizada 28/08/2017 a las 17:36

El Partido Popular de Navarra (PPN) ha pedido al Gobierno de Navarra que tenga "altura de miras y visión de futuro" en el proyecto de Salesianos, "a todas luces beneficioso y de gran importancia para Navarra, en cuanto al fomento de la Formación Profesional y del desarrollo urbanístico de Pamplona".

Así lo han señalado en una nota desde el PPN, que consideran que "la misión" del Gobierno de Navarra es "defender el interés general", y "en eso deben diferenciarse de la mezquindad de un Ayuntamiento gobernado por Bildu, que a lo largo de dos años ha demostrado que sólo se interesa por seguir manteniendo contentos a sus acólitos".

Al respecto, critican los populares que los grupos municipales que no apoyan el Plan de Salesianos "ni siquiera están teniendo en cuenta los beneficios de este proyecto para la propia ciudad de Pamplona, los millones de euros que va a aportar a la ciudad e incluso la posibilidad de construir un Civivox del que se beneficiarán los vecinos del Ensanche".

"Su cortedad de miras es una enfermedad para Pamplona", indican las mismas fuentes, que valoran además "lo importantes que han sido los Salesianos para toda Navarra desde que se implantaron en 1927 con su centro de Formación Profesional", por donde han pasado miles de alumnos, cuya labor profesional posterior "ha contribuido también al desarrollo económico e industrial de la comunidad".

Advierten que si el Gobierno de Navarra "de verdad" apuesta por una Formación Profesional de calidad, que siga siendo referente en España, "debe apoyar con decisión el proyecto que permitirá a Salesianos tener nuevas y mejores instalaciones para mantener esa calidad".

"El Plan de Salesianos no afecta sólo a Pamplona, sino a toda Navarra, y por eso Asiron y los grupos municipales que no apoyan el Plan no pueden tomar decisiones al respecto, puesto que, afortunadamente, existe un PSIS que excede a sus competencias", advierte el PPN.

Por ello piden "altura de miras por parte del Gobierno, y por eso le pedimos que piense en el interés general, que no se deje influir por los intereses partidistas de algunos, y que continúe con el proyecto tal y como está planteado e iniciado", concluyen.