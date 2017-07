Actualizada 17/07/2017 a las 12:29

El titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona ha absuelto a un acusado de realizar diversos tocamientos a una chica durante los Sanfermines de 2016, al no quedar probada la autoría del joven del delito de abuso sexual que se le atribuía.

La sentencia relata que los hechos sucedieron sobre las 23,00 horas del día 8 de julio de 2016, en el recinto ferial ubicado en el parque de La Runa de Pamplona, cuando la chica grababa con su teléfono móvil en una de las atracciones, y "con ánimo libidinoso" y sin su consentimiento, y sin necesidad de utilizar fuerza o violencia, "una persona se acercó por detrás y le tocó el culo y los genitales con fuerza, llegando a hacerle daño".

El juez no duda de la versión de la chica, que narró de forma "coherente" lo sucedido, pero considera que "no queda acreditada fehacientemente", dada la negación del acusado, y dado que la propia víctima manifestó que le tocaron por detrás y no vio a quien lo había hecho, aunque "dedujo" que era un chico que se echó a correr cuando ella se volvió.

Al ser señalado por la chica, le persiguieron y retuvieron, si bien tampoco los testigos que declararon en el juicio vieron qué persona le tocó a la víctima.

Por todo ello, el juez da la razón a la defensa del acusado cuando argumenta que no se ha practicado prueba de cargo suficiente como para acreditar la concurrencia de los elementos que integran el delito de abuso sexual.