Casi 8.000 jóvenes navarros podrían acogerse al 'cheque nini' de 430 euros

Actualizada 21/07/2017 a las 11:20

Un total de 7.954 jóvenes navarros podrían ser beneficiarios del nuevo complemento salarial de 430 euros al mes si firman un contrato de formación y aprendizaje en una empresa. Son los jóvenes que, a principios de julio, estaban inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, requisito imprescindible para acceder a la nueva ayuda, anunciada por el Gobierno central.



El subsidio está destinado a los jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, conocidos como ‘ninis’, un término con cierto tinte peyorativo nacido en Reino Unido a principios de siglo. La medida se ha popularizado como ‘cheque nini’ y, con ella, el Gobierno cumple uno de los puntos del acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos.

PAGO ENTRE 12 Y 18 MESES



El Sistema Nacional de Garantía Juvenil es una iniciativa europea cuyo objetivo es garantizar que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación continua o un período de prácticas cuando acaban la educación formal o se están desempleados.



La propuesta lanzada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, contempla que el subsidio de 430 euros mensuales se mantenga durante un mínimo de un año, aunque este horizonte temporal aún no es definitivo, ya que también se habla de 18 meses.



La iniciativa estaría acompañada de incentivos a las empresas si, una vez cumplido el plazo formativo, el contrato de los jóvenes se convierte en indefinido (bonificación de 400 euros al mes). Los menores de 30 años que ni estudian ni trabajan constituyen uno de los grupos de población con más dificultades de acceso al empleo en este momento, debido en parte a que la crisis agravó su expulsión del mercado laboral.



La propuesta terminará de ser diseñada tras su próxima presentación a los interlocutores sociales, y a representantes de las comunidades autónomas, dentro de un bloque de medidas con el fin de apoyar a los jóvenes con dificultades de inserción laboral.



Para financiar el nuevo complemento salarial, el Ejecutivo central cuenta con un fondo de 500 millones de euros procedentes de la Unión Europea en los presupuestos de este año.



Desde distintos entidades, como sindicatos, se ha comentado que los fondos no servirían para atender a los más de 608.000 jóvenes que en toda España hay inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Dicen que si la percepción por beneficiario es de 7.740 euros durante 18 meses, los 500 millones solo alcanzarían para unos 64.600 jóvenes, el 10% de los inscritos. Aplicado este ratio a Navarra supondría que la medida alcanzaría a unos 800 jóvenes.



Desde CC OO y UGT miran con recelo el subsidio. Creen que el Estado no debería subvencionar con 430 euros mensuales a jóvenes desempleados que no estudien y que tengan un contrato de formación. Opinan que el Estado no debe asumir un coste que deberían pagar las empresas.

Jesús Hernández Aristu, sociólogo: “Se corre el riesgo de que sea como el ‘cheque bebé”

“Se les acusa a los jóvenes ‘nini’ de la situación que tienen y se les presenta en el ámbito público como responsables de la situación que tienen. Y no es así”, reflexiona el sociólogo Jesús Hernández Aristu. “No se puede partir de la idea de que estos jóvenes tienen una cierta predisposición al trabajo. Hoy la vida es muy compleja y complicada. Por eso, deberían conseguir los valores relacionados con el trabajo través de la formación y de procesos de acompañamiento. No se les puede dejar a la deriva”.



Jesús Hernández Aristu valora la propuesta del Estado de dar 430 euros al mes a los jóvenes que formalicen un contrato de formación. Eso sí, afirma que si no existe un proceso de acompañamiento al joven durante su experiencia formativa y laboral en la empresa, el dinero va a servir de poco. “Si no hay un acompañamiento a través de instituciones, se corre el riesgo que esto sea otro ‘cheque bebé, que entró y salió de la sociedad sin pena ni gloria”.



El experto alerta de que muchos jóvenes se están quedando en el camino. “No se le puede decir a un joven eso de ‘búscate la vida’. Somos el único país que deja a los jóvenes a su propia iniciativa y capacidad. En otros países, el Estado apoya más a los jóvenes en su formación. Hemos desarrollado una sociedad muy liberal y muy individualizada. No hemos apuntalado esos valores con procesos que garanticen la inserción laboral. Hoy, los jóvenes están condenados a ser libres pero sin la experiencia de la libertad”.

Para Hernández Aristu no hay que olvidar que “nos guste o no” son los jóvenes de ahora los que “nos sustituirán en unos pocos años cuando seamos viejos”. Y, por lo tanto, resulta imprescindible y urgente desarrollar políticas activas de juventud “para garantizar el futuro”.