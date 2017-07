Atacan a un pamplonés por llevar camiseta del Sporting

Actualizada 16/07/2017 a las 09:11

Un pamplonés de 36 años denunció en la Policía Foral haber sufrido una agresión en la noche del 14 al 15 en la peña Donibane, en la calle San Francisco de Pamplona. La víctima ha publicado en sus redes sociales el suceso con el fin de que si algún testigo presenció los hechos colabore a dar con el agresor.



Según su relato, tras el Pobre de Mí, M.A.R. se encontraba a las 2.30 de la madrugada en la cola del baño de la citada peña, ataviado con una camiseta del equipo del que es simpatizante, el Sporting (blanca y roja), cuando escuchó “Puta Sporting” y comenzó la agresión.



“Me pilló totalmente desprevenido, y llegó acompañado de una serie de puñetazos en la nariz, en la nuca y por todo el cuerpo con toda la fuerza del mundo y de patadas. Yo solo trataba de sobrevivir (y no es una exageración). No podré olvidar nunca sus ojos inyectados de odio y la fuerza con la que me pegaba). Un tipo al que no conozco de nada y con el que no había mediado ninguna conversación previa”, explica en su testimonio público el afectado.



A continuación, el pamplonés fue ayudado por varias personas a separarle del agresor y fue llevado con sus amigos. “Consiguieron rápidamente una bolsa de hielos (mi nariz ya chorreaba sangre) y me condujeron, junto con camareros de la peña, a un almacén detrás de la barra, lejos del peligro y donde me pude reponer un poco”, agrega M.A.R. que acudió al Centro San Martín y con el correspondiente parte de lesiones acudió a denunciar los hechos a la Policía Foral.



Sus heridas principales están en la nariz y en la nuca, aunque ayer manifestaba encontrarse con todo el cuerpo dolorido.



El pamplonés ha acudido a las redes en busca de ayuda para buscar a quien le agredió. “El problema es que apenas pude retener datos del agresor, porque bastante hacía con intentar salir vivo. Sólo recuerdo que era calvo o tenía poco pelo. Hay testigos que dicen que llevaba una camiseta oscura (unos dicen que roja, otros que azul), y que iba acompañado de otros tres amigos, uno de ellos vestido con una camiseta de Indar Gorri”, escribe M.A.R, que asegura que le pegaron por “llevar una camiseta de un equipo de fútbol”. “No estoy señalando a todos los miembros de Indar Gorri, pero es obvio que entre ellos hay ovejas negras ultraviolentas y cuyo cerebro carbura a base de odio”, se lamenta el joven navarro.



Su mensaje caló hondo. En Twitter tenía ayer casi 1.500 retuits y en Facebook había sido compartido más de 2.000 veces.