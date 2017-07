80 niños de Save the Children disfrutarán de un día en Sendaviva

Actualizada 12/07/2017 a las 13:15

Casi 80 niños y niñas que acuden a las colonias urbanas organizadas por Save the Children en Vitoria-Gasteiz disfrutarán de manera gratuita de un día de aventura y diversión en el parque de atracciones, animales y espectáculos Sendaviva, en Navarra. Gracias al apoyo del parque a la organización, alrededor de 40 niños se aprovecharon de esta actividad el pasado 4 de julio y otros 40 acudirán el próximo día 20. Se ha previsto que ambos grupos pasen un día completo en este espacio, con acceso libre a todas las atracciones y una comida gratuita en el restaurante del parque.

Sendaviva se ha comprometido a facilitar el acceso tanto del grupo de niños, como de los monitores de Save the Children que les acompañan. En el parque, todos ellos pueden disfrutar de actividades acuáticas, como el laberinto del agua o los remeros, área de juegos, tirolina, trineos y otras atracciones previstas para todas las edades, así como de más de 800 animales de 200 especies distintas repartidas en un total de nueve sendas. Además, Sendaviva acoge estas semanas “La isla del tesoro”, una actividad especial para que los niños disfruten en distintos photocalls y que incluye espectáculo nocturno. Con motivo de las vacaciones escolares, Save the Children organiza colonias urbanas en Vitoria-Gasteiz para atender a los niños que durante el resto del año acuden al programa de apoyo educativo y ocio que la organización desarrolla en la capital alavesa.

En total, en dos periodos quincenales, alrededor de 80 niños y niñas se benefciarán de esta actividad, prevista para familias en situación de vulnerabilidad que, en su mayoría, no pueden afrontar el coste de una actividad similar. Las colonias urbanas son una alternativa de ocio y tiempo libre educativo que favorece el desarrollo de los niños de manera integral, su descanso y diversión. A su vez, facilitan la conciliación laboral y familiar y suponen un alivio para las familias que, durante el periodo estival, no pueden hacerse cargo de sus hijos ni costear este tipo de acciones. Esta actividad está organizada por Save the Children, en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el apoyo de la Fundación Bancaria “la Caixa”. Las colonias tienen lugar durante el mes de julio en horario de mañana, de 09:30 a 13:30 horas, e incluyen diferentes actividades lúdicas y educativas, para que los niños aprendan en sus vacaciones, a la vez que se divierten.