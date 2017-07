Actualizada 07/07/2017 a las 11:16

Un año después, uno de los acusados de la violación grupal de los pasados Sanfermines ha reconocido que robó el teléfono móvil a la víctima. Lo acaba de hacer en su escrito de defensa el procesado de profesión guardia civil (se encuentra suspendido), que también reconoce que fue el autor de las grabaciones de móvil que suponen la prueba de cargo más importante del caso. No obstante, afirma que la joven madrileña tenía "pleno conocimiento" de que se le estaba grabando.

El acusado, al igual que hicieran otros tres (el quinto aún no ha presentado su escrito de defensa), asegura que las relaciones sexuales fueron consentidas y que la chica no fue forzada ni obligada en ningún momento. Pero la principal novedad de su escrito es que, un año más tarde, reconoce que mientras mantenían sexo con la chica "aprovechó una distracción" para hurtarle el móvil. A continuación, entregó el teléfono a otro de los procesados. La fiscal y las acusaciones particular y populares achacaban el robo a los cinco, de ahí que les solicitaran un mínimo de dos años de cárcel por este delito.

El acusado también reconoce que grabó escenas concretas de los hechos, pero "no llegó a difundir esas imágenes y que nunca tuvo intención de difundirla". Agrega que la acción de grabar era "evidente" y que ninguno de lo seis "expresó oposición".

Para concluir, expone que los cinco acusados rechazaron la invitación de la joven para seguir de fiesta con ella y que abandonaron el portal dejándola allí sola.