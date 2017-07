05/07/2017 a las 06:00

Jueves 6: Comenzará el día con temperaturas mínimas altas cercanas a los 20º. Para los almuerzos entre las 10/11 de la mañana esperamos una temperatura alta en torno a los 23º/26º y sin lluvia. A las 12 en punto para el chupinazo se esperan nubes medias y altas en el cielo que por momentos pueden dejar pasar el sol. No se espera lluvia. La temperatura rondará los 25º/27º. El viento será flojo del sureste flojo. El día será bochornoso con una temperatura máxima en torno a los 31º. El cielo no estará despejado del todo y habrá nubes medias y altas que dejarán por momentos pasar el sol. Por la tarde hay una baja probabilidad de que pueda darse algún chubasco o tormenta, aunque lo más probable es que no llueva. Para la primera colección de fuegos no se espera lluvia y si una temperatura alta cercana a los 25º o por encima.

Viernes 7: El día será más caluroso y bochornoso que el día 6. Se espera ambiente soleado alternando con algunas nubes. Por la tarde aumentará la nubosidad y es probable por la tarde noche algún chubasco o tormenta. La probabilidad es algo mayor que la del día 6. La temperatura mínima será alta, rondando los 20º, y la máxima estará cercana a los 35º. Para el primer encierro no se espera lluvia y el viento estará en calma. La temperatura será alta rondando los 21º/23º. En la procesión entre las 10:30 y las 14:00 horas se espera mucho calor con unas temperaturas que rondarán los 27º/33º. No se espera que llueva, y en el cielo habrá pocas nubes con sol.

Para el sábado, de momento, todo apunta a que el tiempo estaría más inestable con chubascos y alguna posible tormenta. Las temperaturas bajarían de forma considerable.