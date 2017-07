“Uranga es el periodista más leído de la historia de Navarra”

04/07/2017 a las 06:00

Miguel Ángel Iriarte Franco (Pamplona, 1975), periodista de origen casedano, analizó durante cinco años los artículos de José Javier Uranga, el hombre que dirigió Diario de Navarra entre 1962 y 1990. Le entrevistó varias veces, habló con los que vivieron cerca de él y también con alguno de su s detractores. Esa labor se tradujo en una tesis doctoral, defendida en enero de 2016, que ha sido la base del libro que se presentó ayer.

¿Por qué su tesis debía convertirse en libro?

Yo empecé por estudiar un género periodístico, la columna , y pasé a estudiar a un columnista. Y me di cuenta de que José Javier Uranga tenía unas dimensiones que merecían la pena ser contadas, las de director y renovador del Diario, y la de protagonista sociopolítico en la época de la Transición. No hay que olvidar que Uranga es el periodista navarro más leído de la historia. Por el número de artículos, 2.535, y por el medio en el que estuvo.

¿A quién recomendaría la lectura del libro?

Puede ser para un público en general, más o menos inquieto por saber de la historia reciente de Navarra. En un momento de indefinición como éste, es clave la pregunta de quiénes somos y Uranga tenía una propuesta sólida sobre eso. El público especialista en historia de Navarra también encontrará cosas que le pueden interesar. Este libro no va contra nadie pero ayuda a superar los prejuicios de algunos sobre Diario de Navarra y sobre Uranga.

¿Que puede aprender de Uranga un joven periodista de hoy?

Un periodista tiene que estar pendiente de lo de siempre y de lo último. De lo último Uranga no es referencia: escribía a máquina o dictaba. Pero sí lo es de lo de siempre. Destacaría su formación humanística. En literatura, historia... era fuerte, sólido. Pero sin duda la mayor enseñanza es la de su integridad personal, la capacidad de dar su vida por las ideas en las que cree, por contar con libertad las historias que creía que había que contar. Uranga y los buenos periodistas aportan poso. El otro día oí una frase que decía que cada vez sabemos más y entendemos menos. Con Uranga no ocurría eso. Integraba todo lo que sabía para avanzar en su conocimiento de Navarra y plantear lo que podía ser Navarra en los próximos años.

¿Los políticos navarros, aprendería algo si lo leen?

Espero que sí. En la Transición Uranga organizó mesas redondas muy interesantes con gente de todos los partidos, incluso el Comunista. En contra de lo que dice el tópico, fue un hombre muy abierto que escuchó a mucha gente. Los políticos deberían aprender cómo se ha escrito la historia. Hay quien dice que estamos en una segunda Transición y me parece que no es así. Entonces se sabía de dónde veníamos y más o menos hacia dónde íbamos. Había una voluntad de consenso muy grande. Hoy existe una gran fragmentación. Los políticos, y todos en general, deberían aprender a superar la brecha abierta en Navarra. Todos los temas se convierten en políticos, y todos los temas políticos acaban señalando las diferencias.

En el libro defiende que existen prejuicios hacia Uranga que no son ciertos. El primero, la cercanía al franquismo.

No se puede decir que fuera abiertamente franquista, igual que no se puede decir que fuera abiertamente antifranquista. Había una mutua incomodidad. El Diario sufrió cuatro expedientes y le amenazaron de cierre cuando publicó desde 1966 la página en euskera. Con los ministros de Franco tuvo sus más y sus menos, especialmente con Fraga. Uranda me dijo que nunca fue un héroe, ni contra Franco ni el día del atentado de ETA. Me decía: “¿Qué querían que hiciera, que el Diario cerrara y las familias que dependen de él se vayan a su casa? No podía hacer eso. Vivíamos dentro de las reglas pero intentando ganar espacios de libertad”. ¿Que podía haber hecho más? Es fácil decirlo desde 2017.

También se le acusa de antivasco

Diario de Navarra, desde su origen en 1903, tenía artículos en euskera. Él se consideraba navarro, vasco y español. Es partidario del concepto de Euskal Herria, pero no de Euzkadi, un término acuñado por Sabino Arana que para él tiene connotaciones nacionalistas. Siempre ha reconocido vínculos geográficos y hasta de raza con los vascos, pero no de instituciones políticas.

También se le achaca su cercanía a la burguesía, al poder.

Los Uranga han tenido influencia pero la palabra poder tiene connotaciones negativas que no se debe aplicar a ellos. Como en toda España, en Navarra en el siglo XIX y XX hubo un modo de vivir y poseer que dejó las cosas en manos de pocas familias. Los Uranga en Navarra fueron una de una de ellas. Es un apellido con carácter, pero no más que en otros lugares.

¿Cómo definiría a Uranga como persona y como periodista?

Como persona, le define su coherencia, y su profundidad. Tuvo una cabeza muy bien formada. En su vida tuvo las referencias de su familia y su fe, que le ayudaron en momentos muy difíciles como el atentado. Otra persona se hubiera retirado. Uranga volvió, por sus ideas periodísticas, pero también por ese amor a la familia, y por su preocupación por Navarra. En lo profesional, empezó casi por accidente, y acabó siendo un buen escritor y un gran periodista, que intentaba contar las realidades de la vida de una manera amena, creíble y siempre esperanzada.

El Libro

‘José Javier Uranga Santesteban. Pasión por el periodismo y por Navarra’

Autor: Miguel Ángel Iriarte Franco.

Edita: Diario de Navarra

Páginas: 312

Precio: 20 euros, 18 para suscriptores de Diario de Navarra. Se puede adquirir en las oficinas del periódico en Pamplona, Tudela y Estella.

Partes: Dos. La primera es un perfil biográfico, con cuatro capítulos: el periodo previo a su nombramiento como director de Diario de Navarra; sus primeros años como director, el periodo entre la llegada de la democracia y su jubilación y los últimos años. La segunda analiza su articulismo, con capítulos dedicados a los de contenido político, de corte literario-costumbrista, la visión del hombre y la sociedad y el estilo de los gallos. Incluye un álbum fotográfico, una cronología, una selección de artículos o una entrevista con Uranga, entre otros contenidos.