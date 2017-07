04/07/2017 a las 06:00

​​​​​​La directora de Diario de Navarra, Inés Artajo, comenzó recordando que “el último libro que llevaba el nombre de José Javier Uranga rezaba como dedicatoria: ‘A mis nietos, Joaquín, Javier, Teresa, Javier, Pablo, María, Ana y Juan. Sin duda porque nombrarlos a ellos era recoger en su camino de vida a María Josefa, Carmen y Jesús, Joaquín y Soledad, toda su familia”.

Hace un año, cuando falleció, “la otra familia de Uranga, la del Diario... le intentamos retratar”, dijo Artajo, para que la sociedad navarra no olvidara que “era un periodista sólido, un director de convicciones firmes, un hombre independiente, libre, valiente, demócrata y rebelde. Que nos enseñó que para practicar con excelencia este oficio se necesitaba coraje, ambición informativa y criterio”.

Artajo hizo hincapié en que “Uranga demostró con la pluma y con los hechos que era revolucionario cuando había que serlo, inconformista con la mediocridad, directo y comprometido con esta tierra. Tan comprometido que los asesinos de ETA quisieron ahogar su voz con sangre para que dejara de ser el hombre libre y valiente que siempre fue. No lo consiguieron y siguió dando un ejemplo de coraje cívico hasta el final”.

Uranga, siguió la directora del periódico, “nunca dejó de ser la voz de la calle, de los problemas y las aspiraciones de los navarros.... Por eso lo respetaban, lo apreciaban y lo querían los lectores. Por la sinceridad que emanaba de todas y cada una de las ideas y de las palabras que cuajan y miman sus artículos”.

Los noes y síes de Uranga

Inés Artajo afirmó que Uranga enseñó a sus compañeros a “saber decir no a lo que no toca, no a quien no respeta, no a quien pretende favores interesados, no a la mezquindad, no a los postureos ni a la miopía política y social” . También decía no “a los silencios cómplices, no a la cobardía frente a las imposiciones, no al sectarismo ideológico, no a los compromisos fáciles de tan corto recorrido, no a la falta de visión y de ambición para esta tierra”. Cómo enseñó a rechazar “la crítica sin fundamento”, a decir “no a tantos defectos de la condición humana, y, sin embargo, sí a comprenderlos cuando son fruto del error no intencionado”.

Uranga también enseñó a decir síes: “Sí al desarrollo, modernidad y a la mejora de la vida de los navarros. Sí a la mejor educación, a la igualdad de oportunidades, al esfuerzo y al reconocimiento del mérito, sí a las comunicaciones que nos enlazan y al agua que da vida, sí a quien emprende por sí y para los demás, sí a la solidaridad con los menos favorecidos”.

También a apoyar “nuestro viejo régimen y a los Fueros, el pacto no sumiso sino entre iguales, la convivencia y a la independencia personal y profesional” y dijo “sí, siempre, siempre, a la voz del lector”, “al trabajo por los navarros y a la defensa de esta tierra que fue el centro de su vida personal y profesional”.