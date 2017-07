Actualizada 04/07/2017 a las 19:01

El despido de tres colaboradores de Podemos ha evidenciado las diferencias existentes en el seno de la formación morada y ha llevado a la mayoría del grupo parlamentario, respaldada por un grupo de militantes, a pedir a la dirección que reflexione, revoque los despidos y readmita a los trabajadores.

Cuatro de los siete parlamentarios de Podemos, Carlos Couso, Laura Pérez, Fanny Carrillo y Rubén Velasco, han firmado un manifiesto en contra de esos despidos. Tere Sáez no lo ha firmado pero ha comparecido junto a ellos en la rueda de prensa en la que se han rechazado los despidos, ya que no comparte "ni las formas, ni el fondo".

No han apoyado ese manifiesto ni el nuevo portavoz parlamentario, Mikel Buil, ni la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, que forman parte del equipo del nuevo secretario general, Eduardo Santos.

En la puerta de la sede de Podemos, junto a un cártel en el que se leía "Readmisión de despedidos con reforma laboral del PP", han explicado su posición Carlos Couso y Tere Sáez, junto con María José Etxeberria, en representación del Consejo Ciudadano de Pamplona.

Sobre las consecuencias que pueden tener estas diferencias internas, Couso ha indicado que no saben cuáles pueden ser, pero ha garantizado que "el cambio en Navarra no va a estar sometido a ningún riesgo producto de pequeñas desavenencias dentro del partido", unas desavenencias que no ha querido ligar al proceso de primarias, en el que había dos candidaturas, la liderada por Santos y la que encabezaba la hasta ahora secretaria general y portavoz parlamentaria Laura Pérez. Ha precisado que como no saben la motivación de los despidos, no van a entrar a hacer juicios de valor.

Respecto a los despidos, ha trasladado su "más enérgica queja" por el procedimiento seguido y en este sentido ha remarcado que ni siquiera en el caso del personal contratado por el grupo parlamentario se les ha consultado.

Los despidos fueron comunicados ayer por la mañana, "una vez producidos y sin haber tenido el mínimo derecho a consulta", a lo que ha añadido que "se ha dicho que las personas despedidas van a ser sustituidas por otras pero no se ha explicado ni dado el derecho a opinar sobre este asunto".

Ha denunciado que se ha aplicado el artículo 53 que permite el despido por causas objetivas y que se han aplicado reformas laborales que Podemos siempre ha criticado, "algo que no pueden admitir"

Por su parte, Tere Sáez ha precisado que ella no ha suscrito el manifiesto, ya que no lo comparte en su integridad, pero ha explicado que su presencia en este acto responde a que "lo que se ha hecho no responde ni a formas ni al fondo de Podemos".

Ha criticado que no se les ha informado, ni se les ha permitido opinar y que pese a que se han reunido ya con la dirección para pedir explicaciones, no han recibido más respuesta que "la decisión está tomada".

A las preguntas de las causas del despido "no hubo respuesta", ha agregado Couso, quien ha indicado que se les dijo que "se había tomado la decisión en una ejecutiva y consejo de coordinación parlamentaria, en la que no están los parlamentarios y que esas deliberaciones están sometidas a confidencialidad, por lo que se quedaron "sin respuesta" y "muy preocupados" porque "da la sensación de que el partido está perdido transversalidad y transparencia en favor de una verticalidad que no les gusta".

"No damos por buenas las respuestas recibidas, seguimos pidiéndolas", ha sostenido, a lo que ha añadido que "el río volverá a su cauce cuando quienes han tomado la decisión revisen lo que han hecho y vean que no han respetado lo más básico de este partido".

En representación de los militantes, Etxeberria ha comentado que la decisión les ha afectado "mucho" porque son militantes que han mostrado "valía y lealtad" desde el principio y "no es de recibo" la decisión que se ha tomado.