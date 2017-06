El PP insta a Barkos a decidir entre "el interés de Navarra o el de sus socios"

Actualizada 30/06/2017 a las 14:47

La presidenta y portavoz parlamentaria del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado este viernes que "Barkos tiene que decidir entre el interés de Navarra o el de sus socios", después de que estos hayan suscrito el manifiesto "No al TAV, sí al cambio".



Beltrán quiere que la presidenta del Gobierno "sea valiente y priorice a Navarra, apostando por la Alta Velocidad", mientras que EH Bildu, Podemos e I-E, junto a varios sindicatos, quieren "aislar" a Navarra.



"Las razones de estos partidos para oponerse a esta obra no van más allá de su pretensión de dejar a Navarra aislada del resto de España y de Europa", sostiene la dirigente popular en un comunicado, en el que añade que Podemos apoya la Alta Velocidad en otras comunidades pero en Navarra hace "seguidismo de Bildu, deseando lo peor para esta comunidad".



Subraya sin embargo que en su partido les "tranquiliza" que el Gobierno central, como "aseguró" el ministro de Fomento, defenderá "el bienestar económico y social de Navarra y la conectividad con el resto de territorios, lo quieran o no el Gobierno foral y/o sus socios".



Ana Beltrán se ha mostrado, por otra parte, contraria a la "injustificada decisión del Parlamento de suprimir el contrato con Navarra Televisión", tomada con "oscurantismo".



Tras asegurar que en septiembre pedirán a la Mesa de la Cámara que se retome el contrato, indica que "no se puede dejar a los navarros sin acceso televisivo a la actividad parlamentaria sobre las decisiones que les afectan", una decisión que "vulnera el derecho de los navarros".



Por ello la popular se pregunta a qué obedece el interés de la presidenta del Parlamento por "suprimir" la retransmisión de sesiones y otros eventos "sin informar y sin recabar la opinión de la Junta de Portavoces".