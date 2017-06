Bildu y Podemos piden al Gobierno foral que deje de negociar el TAV

Actualizada 30/06/2017 a las 12:40

Los partidos políticos EH Bildu y Podemos y los sindicatos ELA, LAB, ESK, CGT, STEILAS y EHNE han suscrito el manifiesto "No al TAV, sí al cambio", en el que emplazan al Gobierno de Navarra a que "cierre las negociaciones con Madrid" sobre el tren de alta velocidad.

Aunque estaba prevista la firma de Izquierda-Ezkerra de este manifiesto, los representantes de la coalición no han acudido a este acto y, según explicaron no suscribirán el documento hasta que el mismo sea debatido internamente por los órganos de dirección de IU y Batzarre.

Dicha fuente ha señalado no obstante que la posición de I-E al respecto "es de sobra conocida" y, de hecho, dan su "apoyo general" al documento, aunque no pueden suscribirlo hasta que no sea debatido internamente.

En el manifiesto se insta al Gobierno foral a cerrar las negociaciones sobre el TAV y a abrir un debate social y político sobre la red ferroviaria que necesita Navarra.

El objetivo, se indica en el documento, debe ser "una red ferroviaria que atienda las necesidades del conjunto de la ciudadanía navarra y permita avanzar hacia un modelo social justo y sostenible".

Los firmantes del documento, que muestran en el mismo su "firme oposición" al TAV y su compromiso de parar el proyecto, señalan que la crisis económica hizo que el mismo entrara en "letargo", aunque ahora se ha retomado y el Estado propone un nuevo convenio al Gobierno de Navarra, que "ha mostrado su disposición a entrar en este esquema y dar luz verde a la infraestructura".

Se trata, denuncian, de un proyecto "que es el de UPN-PP algo remozado, con algunos cambios para hacerlo más digerible, pero que mantiene el fondo,la desproporción y los mismos errores que el anterior", fundamentalmente la "falta de transparencia" y el "no abrir el debate a la participación".

En el manifiesto se asegura que el TAV "es una macroinfraestructura sin sentido e innecesaria", que "no es admisible desde el punto de vista de la rentabilidad social", que no responde a los interesas de Navarra, que es "un despilfarro económico injustificable", que deja a Tafalla y Tudela "al margen" y que es representativo de un "modelo de desarrollo salvaje".

Por ello, los firmantes del documento afirman que rechazan y no van a aceptar que el Gobierno de Navarra "se implique para llevar adelante el TAV, ni mediante la firma de cualquier tipo de convenio ni apoyando o colaborando con el TAV de cualquier otra manera", por lo que solicitan la paralización del PSIS en Etxabakoitz.

Demandamos además la apertura de un debate social para definir el "tren social" que necesita Navarra.

En el manifiesto se considera en ese sentido que apoyar el TAV "es contradictorio con el cambio político y social que necesita Navarra".

El cambio, agrega el documento, "en lo referente a movilidad sostenible y transporte público, es sobre todo sentido común, es dar prioridad a la rentabilidad social, es impulsar proyectos económicamente racionales y que no supongan merma en políticas sociales, y es también minimizar el impacto ecológico al máximo. Es simplemente todo lo que le falta al TAV".

Por estos motivos, se insta al Gobierno de Navarra a cerrar las negociaciones sobre el TAV y se hace un llamamiento a impulsar de manera conjunta las movilizaciones que pudieran realizarse en otoño, la primera de ellas el 7 de octubre en la Zona Media.

Se muestra por último el compromiso de "ir tejiendo un camino común para impulsar el rechazo a este proyecto y la construcción de una alternativa, respetando la voluntad de la ciudadanía".

En el turno de preguntas, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha comentado que la prioridad de los firmantes es "que no se firme ningún convenio" con el Estado sobre el TAV y ha apuntado que su grupo, en el debate de Presupuestos, no apoyará ninguna partida relativa a este proyecto.