Retrasos de hasta 2 horas en la adjudicación de los interinos

El procedimiento de adjudicación de las plazas de profesores interinos para el curso 2017/2018 se fue complicando ayer conforme avanzaba la mañana. Los retrasos de las distintas tandas de aspirantes se fueron acumulando hasta que, a última hora de la mañana, algunos interinos eligieron plaza con casi dos horas de retraso sobre el horario previsto. “Me habían convocado para las 13.30 horas y no he entrado hasta las 14.55. Se han disculpado, pero no nos han dado un motivo del retraso. En