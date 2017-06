Actualizada 29/06/2017 a las 11:51

Hasta el lunes por la tarde no volverá el verano a Navarra. Las previsiones apuntan a un fin de semana que, sobre todo en el norte, será propio de pleno octubre que de vísperas de San Fermín. Las temperaturas en general serán frías para la época.



Hoy jueves por la mañana se espera un ambiente soleado, pero conforme avance el día aumentará la nubosidad. Desde mediodía se esperan chubascos y algunas tormentas que localmente podrían ser fuertes o muy fuertes y con granizo. En el sur y sureste es menos probable que llueva, precisa el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate. Al final de la tarde y por la noche disminuirá la nubosidad y cesarán los chubascos. Las temperaturas máximas entre 18º/23º. Los vientos, del oeste flojos o moderados, tendiendo a noroeste por la tarde noche.



Mañana, viernes, los cielos estarán en general nubosos en la Comunidad foral. En el extremo norte y Pirineo occidental se esperan chubascos frecuentes y persistentes, que podrían ser localmente tormentosos y con granizo. En el resto se esperan chubascos más intermitentes y espaciados, siendo poco probables en el sureste. Al final de la tarde y por la noche, las precipitaciones quedarán restringidas al norte. Se espera que nieve en Pirineo en cotas cercanas a los 2.000 metros. Las temperaturas máximas entre 16º/21º, dándose las más altas en la Ribera. Las mínimas serán frías, entre 7º/12º. Los vientos del oeste y suroeste flojos, arreciando y fijándose de noroeste tras el mediodía.



El sábado en la zona norte, noroeste y Pirineos se esperan cielos cubiertos con precipitaciones persistentes y abundantes. Podrán ser localmente tormentosas, sin descartar el granizo. Al final de la tarde y por la noche las precipitaciones perderán intensidad y frecuencia. En el resto será un día gris y nuboso, aunque la nubosidad será menor cuanto más al sureste. En la zona centro y media se esperan algunos chubascos, siendo más probables y frecuentes cuanto más al norte, desapareciendo la probabilidad de lluvia en la parte final del día. No se espera lluvia en la Ribera. Seguirá nevando en el Pirineo entre 1.900/2.100 metros. Las temperaturas máximas serán muy frías para estar en julio, rondando los 15º/20º y, en Pamplona no se pasará de 17º, añade el meteorólogo. Las mínimas serán muy bajas, parecidas a las del día precedente. El cierzo soplará con intensidad en toda Navarra, provocando una sensación térmica claramente más baja que la temperatura real. El día será más propio de pleno octubre.



El domingo, en general, será un día nuboso en la Comunidad foral, siendo la nubosidad menos abundante cuanto más al sur y sureste, donde se abrirán más claros y verán más el sol. En la zona norte, noroeste y Pirineos se esperan lluvias y chubascos, tendiendo por la tarde noche a ir cesando o disminuyendo. En el resto no se esperan precipitaciones. Las temperaturas máximas entre 17º/22º, siendo las más altas en la Ribera. Las mínimas seguirán frías, cercanas a 10º o por debajo. Seguirá soplando el cierzo con intensidad.



El lunes y martes se espera una mejoría contundente en el tiempo. Todavía la mañana del lunes será fría con algunas nieblas, pero después el día será soleado y las temperaturas máximas subirán de forma clara. El martes el día será veraniego. Subirán tanto temperaturas mínimas y máximas con ambiente soleado. Se rondarán ya los 35º de temperatura máxima en muchos puntos de la comunidad.

El tiempo adverso ha afectado a 18.700 ha de cereal





Los agricultores navarros han comunicado a Agroseguro partes de siniestros referidos a unas 18.700 hectáreas de cereal, 4.761 de ellas por sequía, 3.966 por heladas y 10.029 por pedrisco, mientras que los partes por daños ocasionados por fauna silvestre cinegética afectan a 3.262 hectáreas.



Las 4.761 hectáreas afectadas por la sequía suponen el 21,5 % de la superficie sembrada, según datos de Agroseguro correspondientes a finales de mayo (no se incluyen las tormentas d ejunio), hechos públicos ayer por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN).



A nivel estatal, se contabilizaron 585.000 hectáreas de cereal afectadas por fenómenos meteorológicos adversos, de las que 353.000 son por sequía y 132.000, por las heladas a finales de abril, entre otras incidencias.



Agroseguro ya ha iniciado las peritaciones, pero explica que la tasación de cereales no se puede realizar hasta que se haya completado el secado del grano.



Las heladas de finales de abril no solo afectaron a los cereales, sino también a las vides y hasta el momento se han recibido en Navarra comunicaciones de siniestro de más de 27.000 hectáreas en las denominaciones de origen, lo que supone prácticamente el 60 % de la contratación de dichas zonas.