El Gobierno foral defiende un objetivo de "cero desahucios"

Actualizada 29/06/2017 a las 13:33

El objetivo del Gobierno de Navarra es que "haya cero desahucios", según el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, quien ha destacado que las ejecuciones hipotecarias han experimentado un "notable descenso", cercano al 40% en 2016 respecto a 2015, lo que es "una buena noticia".

Así ha respondido a la portavoz de Podemos, Laura Pérez, quien le ha preguntado sobre las medidas previstas por el Gobierno de Navarra para negociar con entidades financieras la prohibición de llevar a cabo desahucios o desalojos forzosos en las viviendas de su propiedad.

Pérez, quien ha insistido en que tras los números hay familias que son despojadas de sus viviendas, ha hecho hincapié en la deuda de las entidades bancarias, a la que ha pedido que devuelvan lo que deben en viviendas.

La portavoz de Podemos ha pedido al consejero que no responda que "no se puede" basándose en la seguridad jurídica y le ha instado a actuar para que las entidades bancarias devuelvan lo que deben.

Aranburu ha recordado que el Parlamento ya registró mecanismos e instrumentos para evitar los alzamientos a través de una ley que está recurrida por el Tribunal Constitucional y que se encuentra suspendida, pese a los "numerosos esfuerzos" por evitar esa situación.

Ha añadido además que la modificación de la ley de Vivienda dotó de rango legal al servicio de mediación en materia de vivienda y establece puntuación adicional en el acceso al arrendamiento para familias que han sufrido estas situaciones.

Asimismo ha destacado el esfuerzo del Ejecutivo por dotar a las familias de unos ingresos mínimos y por procurar la creación de empleo que es la mejor manera de ayudar a estas personas, ha aseverado.

En cuanto a la deuda, no se ha posicionado porque de momento no tienen datos concretos. Ha comentado que el Gobierno tiene que hacer frente al pago de esos intereses mientras no se les diga lo contrario y lo que están haciendo es renegociar todas las deudas que estaban a intereses altos, por lo que se está "ahorrando considerable dinero" a las arcas públicas.