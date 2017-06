Barkos sostiene que su Gobierno “cumple la ley” al negar información presupuestaria al Tribunal de Cuentas

Actualizada 29/06/2017 a las 23:48

“Difícil declararse en rebeldía cuando uno cumple la ley”, ha afirmado esta mañana la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, al explicar por qué su Gobierno se niega a facilitar documentación sobre las cuentas de Navarra de 2014 y 2015 solicitada por el Tribunal de Cuentas.

Según publica hoy el diario El País, el Tribunal de Cuentas analiza si vuelve a requerir esa información al Ejecutivo navarro o envía el asunto a la Fiscalía para que determine si concurre un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal.

La presidenta de Navarra ha respondido que es “una polémica ya vieja” que “ha enfrentado en más de una ocasión” al Ejecutivo foral con el Tribunal de Cuentas, también en anteriores legislaturas con gobiernos presididos por UPN. “Estamos obligados a cumplir la LORAFNA”, y ésta recoge, ha señalado, que “es la Cámara de Comptos quien fiscaliza las cuentas de las instituciones navarras”, ha sostenido. Indicó que así lo recoge la propia ley de Comptos "y está amparado por la Constitución".

"La posición de este Gobierno va a ser en eso firme, siempre lo ha sido, en el cumplimiento estricto de la ley". Ha añadido que Comptos además ha avalado que la normativa se cumplió también en esas cuentas de 2014 y 2015.

"Está bien acreditado tanto en la Lorafna, en la ley de la Cámara de Comptos como en la adicional primera de la Constitución que las cuentas de las instituciones navarras son auditadas por la Cámara de Comptos", ha remarcado.

Así se ha pronunciado Barkos al ser preguntada por una información publicada por El País que señala que el Gobierno de Navarra no facilita documentación al Tribunal de Cuentas en relación con las cuentas de los ejercicios 2014 y 2015 y que el pleno del órgano fiscalizador va a analizar este jueves si vuelve a requerirle la contabilidad o lleva el asunto por desobediencia a la fiscalía.

La jefa del Ejecutivo foral ha afirmado que es "difícil declararse en rebeldía cuando uno cumple la ley" y ha remarcado que "ésta es una polémica ya vieja y antigua que ha enfrentado en más de una ocasión al Gobierno de Navarra con el Tribunal de Cuentas en una interpretación que entendemos no se ajusta a la normativa vigente".

"Estamos obligados a cumplir la Lorafna y el artículo 18 bis establece clarísimamente donde está la competencia, es la Cámara de Comptos quien fiscaliza las cuentas de las instituciones navarras, en este caso del Gobierno", ha subrayado la presidenta navarra, para agregar que también lo establece así "la propia ley de la Cámara de Comptos". Además, ha destacado que "todo está amparado por la Constitución" y que "en la adición primera queda bien recogido".

Por todo esto, ha afirmado que "la posición de este Gobierno va a ser firme, siempre lo ha sido, en el cumplimiento estricto de la ley y en el cumplimiento de las cuentas que se nos exigen como así lo ha decreto con respecto a 2014, 2015 y posteriores la Cámara de Comptos y la propia AIReF".

En opinión de Barkos, "una vez más nos encontramos en una interpretación de la ley en la que la posición del Gobierno de Navarra siempre es la que se ha mantenido y vamos a seguir manteniendo". "Se ha hecho siempre, no es negarse a dar información, es defender la competencia de la Cámara de Comptos, que es la competente en este asunto. Otros gobiernos lo han hecho, incluso con acuerdo de Gobierno", ha argumentado.

Ha incidido así en que "la Cámara de Comptos, en el caso de Navarra, es la competente para la fiscalización de las cuentas" y ha explicado que "si detecta algún tipo de irregularidad remite al Tribunal de Cuentas el informe correspondiente", lo que "no es el caso". "También es cierto que remite informes finales al Tribunal de Cuentas como ya se ha producido con respecto a las cuentas de 2014 y 2015, que ahora se nos solicitan", ha comentado.

Preguntada por si la no remisión de información de otros gobiernos al Tribunal de Cuentas había tenido consecuencias, Barkos ha señalado que "hasta donde conocemos no", aunque sí que recuerda "polémicas de estas características en el sentido de la posición de defensa del Gobierno de Navarra de la propia competencia".

"Declararse en rebeldía o llevar a cabo un delito de desobediencia cuando se está cumpliendo la ley creo que no tiene ningún recorrido, no es comprensible", ha alegado.

UNA SOLICITUD "REITERADA"

En este mismo sentido, el consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha afirmado que este requerimiento del Tribunal de Cuentas es "reiterado", ya que, según ha dicho, "hay acuerdos de gobiernos anteriores en los cuales se han manifestado en la misma línea y cartas de mis predecesores en el cargo como consejeros que han contestado en los mismos términos que hemos contestado nosotros".

"Nosotros no somos comunidad de régimen común, sino que nos regimos por la ley de Amejoramiento del Fuero donde se recoge expresamente que las competencias de fiscalización externa de las cuentas de la Comunidad foral corresponde a la Cámara de Comptos", ha expuesto Aranburu, quien cree que "se trata de una cuestión competencial, no tanto del Gobierno, sino entre órganos fiscalizadores".

De este modo, el consejero navarro ha incidido en la idea de que "rebeldía ninguna" y ha destacado que "nosotros estamos colaborando con la Intervención General del Estado semanalmente facilitando todas las informaciones, porque tiene competencia, o con la AIReF".

"Cuando no hay competencia, no hay competencia, no se trata tampoco de hurtar ni burlar la ley, sino que es justamente cumplirla. No sabemos por qué en este momento surge esta polémica porque es un tema que lleva años repitiéndose", ha aseverado.