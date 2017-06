Barkos rechaza que el Gobierno esté trabajando en un "proceso soberanista"

Actualizada 29/06/2017 a las 13:03

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que su Ejecutivo no está trabajando en la posibilidad de abrir un proceso soberanista para la construcción de un Estado vasco, algo que "no se ha marcado como objetivo", sino "en las preocupaciones reales de los navarros".

Barkos ha respondido así en el pleno del Parlamento foral a una pregunta que le ha formulado UPN sobre unas declaraciones de Arnaldo Otegi (Sortu) relativas a la apertura de "un proceso soberanista para la creación de un Estado propio aprovechando que en Navarra hay un Gobierno nacionalista".

La jefa del Ejecutivo ha respondido a UPN que con Arnaldo Otegi comparte algunos cosas pero difiere "sustancialmente" en otras y, en este caso concreto, ha manifestado que el dirigente de la izquierda abertzale no pronunció esas palabras. Ha dicho que "lo más parecido" que ha podido encontrar en la hemeroteca es que Otegi hablaba de trabajar en el proceso soberanista en un contexto en el que los Gobiernos de Navarra, País Vasco e Iparralde "al menos no se van a dar la espalda". Así, ha dicho a UPN que "si va a preguntar sobre afirmaciones de terceros, hágalo con rigor y con seriedad".

Tras ello, ha afirmado que "la posibilidad de abrir un proceso soberanista para la construcción de un Estado vasco no es un objetivo que se haya marcado este Gobierno, ni mucho menos esta presidenta". "Este Gobierno trabaja por las preocupaciones reales de los navarros y UPN se retrata pleno tras pleno con sus preguntas", ha indicado.

Barkos ha añadido que "las afirmaciones de Otegi son legítimas pero corresponden a una de las cuatro formaciones que sostienen a este Gobierno" y ha indicado que "este Gobierno es posible gracias a la negociación, al diálogo y al pacto, eso que a UPN le resulta tan difícil de comprender". "Las cuatro formaciones que sostienen al Gobierno son diferentes entre sí pero hemos sabido mantener altura de miras y llegar a un acuerdo programático ambicioso y para ello hemos tenido que ceder y actuar con generosidad, pero sin renunciar a principios esenciales", ha afirmado.

Sin embargo, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha dicho a Barkos que "en estos momentos Otegi es su socio preferente ya que lidera el segundo partido que le aporta más votos al Gobierno". "Claro que Bildu le condiciona la acción de Gobierno y eso es lo que preocupa. Si no condicionara la acción de Gobierno, le retiraría sus votos", ha manifestado.

A continuación, García Adanero ha señalado que "se ha derogado la ley de Símbolos para tapar la bandera de Navarra con las ikurriñas, se han hecho modificaciones para poder seguir imponiendo el euskera, se han hecho homenajes a etarras en los que no se ha dicho nada, se está favor de los agresores y no se atiende a los agredidos". "No puede ser que en estos momentos en Navarra esté mandando Otegi", ha indicado.

Barkos ha respondido que esa afirmación es "tan falsa como que este Gobierno quiera tapar la bandera de Navarra", y ha indicado que la pregunta que le ha formulado UPN "es sin duda la mejor muestra de la buena dirección en la que va este Gobierno". "Sigan centrados en banderas y en apocalipsis que no terminan de llegar, que nosotros seguiremos trabajando por Navarra y por el bienestar de sus hombres y mujeres", ha dicho.