Barkos dice que el Gobierno "agotará hasta el último minuto" para buscar un acuerdo en la ley de Policías

Actualizada 29/06/2017 a las 19:33

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que el trámite parlamentario del proyecto de ley foral de Policías está "vivo y mientras sea así el Gobierno va a agotar y a aprovechar hasta el último minuto para poder llegar a un acuerdo".

Uxue Barkos ha indicado, en respuesta a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento, que "el esfuerzo por llegar a consenso y acuerdos es una máxima esencial y consideramos positivo que se amplíe el plazo de presentación de enmiendas en el Parlamento si sirve para llegar a un acuerdo". "Nuestra disposición a llegar a acuerdos es firme con todo aquel que tenga vocación de negociar", ha asegurado, para defender que el proyecto del Gobierno busca "una policía integral, moderna y de referencia".

La jefa del Ejecutivo ha indicado que "son muchas las conversaciones que se han mantenido para dar una salida a esta cuestión, con mención especial a las negociaciones con los sindicatos APF y SPF". Además ha aprovechado para "reconocer y agradecer el trabajo y la dedicación de la consejera y su equipo" en torno a este tema.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que el resumen de dos daños de gestión en la Policía Foral es de "desastre, malos modos e imposición" y ha indicado que el cuerpo policial "ha sido utilizado políticamente desde el minuto uno".

A su juicio, "se está impulsando un modelo policial que es el de Bildu". "Han sido dos años de conflicto permanente, sin contar con nadie. Es un Gobierno que ha llegado para arreglarlo todo y no ha arreglado nada. La nota del Gobierno es un cero total y absoluto", ha indicado.

Además, Esparza ha afirmado que "quien ha hecho que el proyecto de ley de Policías fracasara han sido dos socios de Gobierno, Podemos e Izquierda-Ezkerra, si no, esta ley ya estaría aprobada y no lo está porque ni Podemos ni I-E han apoyado a la consejera". "Es complicado hacerlo tan mal y no escuchar a nadie. La responsable es Barkos. Es la responsable de que la policía esté herida. Lo que hay que hacer es aparcar este tema, sentarse y empezar a hablar. Los Gobierno están para dar soluciones, no para generar problemas", ha asegurado.

Frente a ello, Barkos ha defendido la gestión del Ejecutivo en esta materia y ha asegurado que "se ha aprobado la primera oferta pública de empleo en nueve años, se ha hecho una oferta de retribución que supone una subida de un 11 por ciento de la masa salarial, se ha aprobado un Plan Director de Policía, se ha elaborado un estudio de valoración de los puestos de trabajo y se ha aprobado un proyecto de ley de Policías sobre el que el Parlamento ha decidido dotarse de mayor tiempo para trabajar en ello".

A continuación se ha preguntado "qué propuesta constructiva a hecho UPN o cuál es su modelo policial". "No lo conocemos. Su modelo es simplemente aquel que no moleste mucho a otras fuerzas de seguridad. No han aportado nada. No han dado ni una sola alternativa. Han hecho una labor destructiva y cizañera. Han pedido la dimisión de la consejera y que se aparque el proyecto de ley. Esta es la aportación de quien pretende ser la alternativa al Gobierno del cambio en 2019", ha dicho.