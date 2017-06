Actualizada 28/06/2017 a las 18:49

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha defendido que la propuesta del Ejecutivo para la red concertada "no empeora" la situación de los docentes y ha asegurado que "garantiza una serie de mejoras no sólo de cara a este año, sino a largo", lo que supone "una ventaja".

Solana, preguntada por los periodistas al término de la sesión de Gobierno por la petición de los sindicatos de prorrogar el actual acuerdo, ha señalado que "sigue abierta la discusión" y que "sí se podría retomar el acuerdo actual", para lo que "habría que acordar volver a tomar este acuerdo".

No obstante, ha remarcado que "en ese caso quien no iba a estar de acuerdo iba a ser el departamento de Educación porque no consideramos que el acuerdo actual cumpla lo que tiene que cumplir".

La consejera ha puesto en valor "el periodo de sesiones que hemos destinado a tratar este tema, un periodo largo que supera los diez meses y la decena de reuniones". Y ha destacado que "ha sido un marco propicio para la negociación en la que por primera vez han podido sentarse los representantes sindicales, que son ahora quienes dicen no compartir el resultado de esta negociación".

"Han estado en todas las reuniones por primera vez, ya que hasta ahora este acuerdo de mejoras para la calidad educativa en la concertada se negociaba exclusivamente entre los representantes del Gobierno y las patronales", ha relatado Solana, para remarcar que en las sesiones "se ha revisado cada punto, cada situación y se ha explicado cuáles son los motivos de todas las decisiones que se han trasladado a este papel, a este acuerdo". "Ha habido tiempo para poder debatir a fondo", ha apuntado.

En este sentido, ha asegurado que "han sido muchos los debates en los que se ha explicado ampliamente a estos sindicatos cuál es la situación, ellos han podido explicar de dónde venimos y también se les ha podido decir que de ahí de donde vengamos si otro Gobierno cualquiera que fuera adquirió un compromiso, que no es un compromiso que obligue ni esté recogido en acuerdo, no puede ahora venir a incluirse".

"Estoy hablando de una de las reivindicaciones de los sindicatos, entiendo que legítima y razonada, porque es mucha la capacidad adquisitiva que han perdido en estos años", ha expuesto Solana, para agregar que "cuando llegaron los recortes en la concertada los trabajadores optaron por reducirse los sueldos" en vez de perder el empleo. Sin embargo, "en la educación pública nadie tuvo esa opción, hubo una destrucción de empleo que puede llegar a los 800 puestos de trabajo".

De este modo, ha subrayado que "esta es la situación de la que venimos, una situación que sí queremos ir corrigiendo tanto en el sector público como en la concertada" y que, por eso, "se ha asumido un compromiso que es el de la subida salarial, que ya se ha efectuado para los trabajadores de la concertada en este 2017, y el compromiso firme de que también se asuma esa subida para el 2018 y 2019". "Sólo eso entendemos que es una mejora notable y aparente respecto del acuerdo del que venimos", ha planteado.

"SE HA PUESTO ORDEN"

Igualmente, ha valorado que Educación "ha trabajado por ordenar cuestiones que hacían referencia a jubilaciones anticipadas, que no estaban todos los reguladas que debieran estar". "Se ha puesto orden y se ha ajustado a derecho y a ley. No hay una pérdida, porque lo que había era una situación de desventaja en algunos casos, incluso de los trabajadores de la función pública respecto a los de la concertada. Creemos que se ha equiparado más y mejor", ha comentado.

Asimismo, ha destacado que se abra la oferta de formación al profesorado de la concertada, así como que se haya introducido un punto nuevo como es "la exigencia de mayor transparencia a las patronales en cuanto a las contrataciones o a cómo justifican sus gastos".

"Las patronales han aceptado de buen grado el acuerdo que está sobre la mesa, consideran que es asumible y han valorado todo el proceso, son los sindicatos quienes siguen reivindicando lo que estimo legítimo, pero creo que no empeora y sí garantiza una serie de mejoras no sólo de cara a este año, a largo".