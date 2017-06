El GPS que se la 'lió parda' a un camión en Cascante

Actualizada 29/06/2017 a las 00:16

Por muy insistente que sea a veces recordando una y otra vez la salida que debemos tomar, hay ocasiones en las que conviene reivindicar un punto de rebeldía y desobedecer al GPS. No sólo no es infalible sino que a veces la obediencia ciega puede conducir a un punto de no retorno. Más o menos algo así lo vivió en primera persona el pasado lunes a medianoche el camionero que siguiendo las indicaciones del navegador acabó ‘encajonado’ en una estrecha calle de Cascante, causando daños