Sendaviva revalida el Certificado de 'Excelencia' de TripAdvisor

Actualizada 27/06/2017 a las 12:04

Sendaviva ha sido reconocido con el Certificado de Excelencia 2017, en la categoría de Lugares de Interés, otorgado por el portal TripAdvisor. El parque revalida así este galardón, que también le fue concedido en 2016.

El Certificado de Excelencia reconoce, desde 2010, la calidad, cantidad y novedad de las opiniones enviadas por los viajeros a TripAdvisor durante un período de 12 meses, en este caso, en el perfil de Sendaviva. Para ello, los negocios deben mantener una puntuación de mínima global de cuatro puntos sobre cinco, así como disponer de un número mínimo de opiniones y un perfil de TripAdvisor cuya antigüedad sea de al menos un año.

A lo largo de 2016, Sendaviva recibió un total de 197 comentarios de visitantes que arrojaron una nota media de 4,20 puntos sobre cinco, 20 décimas por encima de la puntuación que exige TripAdvisor para otorgar el Certificado de Excelencia.

OPINIONES DE LOS VISITANTES

Las opiniones recibidas en el perfil de Sendaviva en la web de Trip Advisor son escritas por personas que han visitado el parque y desean compartir su experiencia con otros usuarios de este portal de viajes.

Palabras como “recomendable”, “excelente” y frases como “el mejor sitio para pasar el verano con niños”, “muchísimo más de lo esperado”, “muy completo para niños y perfecto para celiacos” o “genial para ir en familia” son solo algunos de los títulos de los comentarios recibidos.

El visitante Jose D. describe así su experiencia en Sendaviva: “No te aburres en ningún momento ya que no hicimos colas en ninguna atracción. El personal muy atento y servicial”. El usuario Alberto F. señala que “a mis hijas les encanta y a mí también. El espectáculo de aves es único. El personal muy amable. Se come bien y a buen precio. Las atracciones gustan a niños y mayores. Si no lo conoces te encantará”. Para Ana A. Sendaviva es “un sitio fantástico, Disfrutas de atracciones en plena naturaleza, con animales, actividades… Las vistas de las Bardenas Reales son preciosas”. Por su parte Noelia R. afirma “fuimos con niños de 4 y 5 años, nos lo pasamos muy bien y pensamos repetir”.