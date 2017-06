El coordinador de Ciudadanos en Pamplona espera que la formación entre en las instituciones

Actualizada 27/06/2017 a las 17:57

Ciudadanos ha presentado este martes su Junta Directiva en Pamplona, cuyo coordinador es el músico y profesor Fernando Sesma, una Junta que tiene como objetivo, según ha dicho, que la formación "entre en las instituciones, tanto en el Parlamento foral como en los ayuntamientos tras las próximas elecciones".



Integran la Junta, además de Sesma, Jesús Martínez, ingeniero, que ejercerá como el Responsable de Logística; la maestra Sara Climent, que ejercerá de Secretaria; Rosa Goñi, empleada en el sector servicios, que ocupará el cargo de Responsable de Política Municipal; la periodista Carolina Díaz-Espina, que ejercerá de responsable de Ciudadanía y Movilidad; el economista Miguel Cornejo, que ocupará el puesto de Relaciones con Asociaciones y Entidades; y por último, José Miguel Bernal, ingeniero informático, que será el responsable de Comunicación y Digital de la agrupación.



Aunque la Junta Directiva se eligió en abril se ha presentado ahora una vez celebrada la Asamblea de Afiliados el pasado fin de semana. Así lo han explicado en rueda de prensa Fernando Sesma y Ruth Goñi, delegada autonómica de Ciudadanos en la Comunidad foral, quienes han indicado que "un partido como el nuestro, centrado, liberal, progresista, democrático y constitucionalista, tiene un espacio importante en Navarra" para hacer "política útil".



Según han dicho, "es un proyecto necesario, que huye del conservadurismo y vieja política de algunas formaciones, y del radicalismo de quienes gobiernan actualmente en Navarra". "Ciudadanos ha demostrado en otras comunidades que es capaz de dialogar con otros partidos, pero lógicamente nuestro proyecto gira en torno a la Constitución y a los principios liberales y progresistas de nuestro programa", ha precisado Goñi.



El coordinador ha señalado que son necesarias en Navarra políticas "útiles" como el tren de alta velocidad o el Canal de Navarra, "que necesitan los ciudadanos".



Sesma ha señalado que "si en el resto de España Ciudadanos ha tenido un espacio, en Navarra no hay ninguna razón para que no lo haya". Ha precisado que no estarán "jamás" con partidos como EH Bildu y "con nacionalistas muy radicales tampoco". Sobre Geroa Bai, ha indicado que con una parte "coincidimos bastante en programa pero con otra parte, que sólo habla de identidad, sería imposible llegar a nada". Tampoco, con Podemos.

FUEROS Y CONVENIO



Sobre el régimen foral navarro, Ruth Goñi ha señalado que "somos conscientes de que el mensaje que se lanzó en mayo de 2015 y el que se lanza hoy no es el mismo, que no se ha comunicado bien". "No estamos hablando de fueros, sino que el cálculo del Convenio sea matemático y la negociación sea abierta, transparente, que no sea política", ha dicho.



Según ha añadido, "estamos pidiendo igualdad con otras Comunidades Autónomas y seguiremos pidiéndola porque creemos en la igualdad entre todos los españoles, y también solidaridad, que no decimos que no seamos solidarios sino que queremos igualdad en la financiación autonómica, igual que no la hay entre Cantabria y Valencia".



"Que esta postura pueda generar problema para algún votante, sí probablemente pero pedir igualdad no nos parece complicado", ha expuesto Goñi, que ha manifestado que el régimen foral "está en la Constitución". "Nuestra propuesta de reforma constitucional en ningún momento ha contemplado la posibilidad de tocar ese punto", ha afirmado.



En este sentido, Fernando Sesma ha defendido "transparencia" en el Convenio Económico. "Tenemos una ley, la Lorafna, que habla de la manera de estar Navarra incorporada en España y entendemos que lo importante es que el Convenio se negocie con transparencia y sea solidario y justo", ha agregado.



En los próximos meses se presentará el Comité Autonómico de Navarra, formado por los siete miembros de la nueva Junta Directiva y cuatro secretarios nombrados por el Comité Ejecutivo Nacional.

CORRUPCIÓN



Preguntados por corrupción, Ruth Goñi ha indicado que le parece "bien" que sigan con la comisión de investigación de Caja Navarra en el Parlamento "si creen que todavía hay documentación que pueda salir". "Lo mismo con el caso de UAGN, que debería seguir", ha opinado.



Según ha dicho, "lo que se ha podido hacer mal hay que intentar aclararlo siempre porque si no se enquista y va a más". "Con la corrupción somos muy beligerantes, no importa de qué partido venga", ha indicado.