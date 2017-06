Actualizada 27/06/2017 a las 18:56

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha sostenido que ha sido su Ejecutivo el que ha "impulsado" el desarrollo de la segunda fase del Canal de Navarra, afirmando que este proyecto quedó "paralizado en el año 2011" y que ha sido en estos dos años de legislatura cuando se ha "engrasado la maquinaria".

Barkos ha afirmado, en una comparecencia parlamentaria a petición del PPN, que ese "impulso" se ha dado también "con vocación de reordenación, de redefinición y de racionalización de las dimensiones del proyecto, a la medida de las necesidades y demandas".

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que a la Ribera "hay que llevar agua de calidad y a buen precio, y el Gobierno lo ha dicho desde el primer día de legislatura". "En estos dos años hemos vuelto a poner engrasada la maquinaria de una infraestructura paralizada desde 2011", ha indicado.

Uxue Barkos ha asegurado que "nadie entiende hoy que no sea una infraestructura con la que hay que contar más allá que uno estuviera a favor o en contra de la dimensión o de cuestiones que se hicieron en su momento".

En cuanto a las hectáreas de la segunda fase del Canal, Uxue Barkos ha afirmado que "se está sacralizando el número de hectáreas". "Se habla de 21.500 hectáreas, que algunos siguen defendiendo, pero en 1999 la superficie de la segunda fase era de 29.000 hectáreas. En 2010, con UPN en el Gobierno foral y el PSOE en el central, se acuerda un estudio de optimización de las zonas regables y se llevó el proyecto a las 21.500 hectáreas. Son los anteriores gobiernos de UPN, PSOE y PP quienes toman decisiones clave que suponen un retraso y minimización del proyecto sin estar muy claro qué explicaciones se dieron", ha indicado.

Además, Barkos ha dicho que en el año 2013 el ministro Arias Cañete y la presidenta Yolanda Barcina "reconocieron que la obra necesitaba de un redimensionamiento porque no tenía sentido tal cual se había previsto en sus orígenes".

Tras ello, la jefa del Ejecutivo foral ha afirmado que en agosto de 2015 "ninguno de los trabajos de definición de la segunda fase se había acometido" y ha explicado que "este Gobierno consideró imprescindible la elaboración de un estudio de alternativas que se ha realizado en poco más de un año de acción de Gobierno".

Barkos ha destacado que en lo que va de año el Gobierno ha mantenido más de 30 reuniones con ayuntamientos, con comunidades de regantes y con diferentes entidades y empresas para el desarrollo del Canal.

Recabadas estas opiniones, el Gobierno de Navarra podría fijar en julio una primera aproximación de la superficie de la zona regable de la segunda fase. A continuación, a finales de 2017 se podría acordar con el Estado el modelo de financiación de este proyecto, para lo que Barkos ha esperado que haya "unidad desde Navarra".

Posteriormente, en 2018 se podría aprobar la modificación del plan de regadíos de Navarra para incluir las zonas que no se incluyan en el Canal de Navarra y ese mismo año Canasa acometería la redacción de proyectos constructivos de la zona regable.

"COSTE IMPORTANTE" DEL PROYECTO

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que "las infraestructuras del Canal tienen un coste importante en la cuenta de los navarros, estamos hablando de varias decenas de millones de euros que se van a prolongar durante varias décadas, por lo que hay que mirar con un enorme detenimiento, rigor y ambición que cada milímetro de Canal que se construya se corresponda con las necesidades reales".

Barkos ha reconocido que la Ribera "no tiene el agua que necesita y esta responsabilidad no es de este Gobierno, este Gobierno lo va a solucionar" y ha añadido que "quien ha tenido olvidada durante años a la Ribera de Navarra han sido quienes han tenido responsabilidades de Gobierno en los últimos años".

REPROCHES DE PPN Y UPN

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "los dos años de legislatura en relación con el Canal de Navarra se pueden resumir en una frase: hacer como se hace para no hacer nada, porque Barkos sigue sometida a los dictados de Bildu, porque la clave de todas las infraestructuras de Navarra es que Bildu no las quiere, y como Bildu no las quiere, Barkos se cuadra, y manda a sus consejeros para ver cómo se para sin que se note demasiado que es cosa de Bildu". Según Beltrán, el Canal de Navarra es "una infraestructura vital para Navarra" y ha pedido a Barkos que sea construida tal y como estaba prevista.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha respondido a Barkos que "es mentira que los anteriores Gobiernos paralizaran el proyecto, es mentira con todas las letras", y ha dicho que la presidenta "votó en el Congreso de los Diputados en contra de la segunda fase del Canal de Navarra". "Los demás nos jugamos el tipo defendiendo este proyecto. ¿Dónde estaba usted, la ínclita defensora de la Ribera? Hace falta tener cara", ha afirmado, para señalar que las 21.500 hectáreas "son las que piden los regantes y así se lo han trasladado al Gobierno por escrito". "El proyecto se va a hacer quiera este Gobierno o no", ha asegurado.

Por parte de Geroa Bai, Unai Hualde ha indicado que "el Gobierno Navarra se encontró con el proyecto paralizado, con una sociedad para llevar a cabo la obra en quiebra y con la necesidad de hacer un replanteamiento por decisión de Arias Cañete y de Barcina". Tras ello, ha afirmado que el Ejecutivo "va a escuchar a los regantes y va a llevar esta infraestructura a parámetros racionales y a cubrir las verdaderas necesidades". "Creemos que la gestión que está llevando a cabo el Gobierno es la que está acordada en el acuerdo programático", ha señalado.

El parlamentario de EH Bildu Dabid Anaut ha afirmado que UPN y PPN tienen una "actitud ciega que aboga por construir muchas infraestructuras y muy grandes, y si no se construyen, hablan de apocalipsis". "Hacen utilización política del Canal. Todos tenemos preocupación con el tema del agua para la Ribera. Yo no conozco a nadie que quiera dejar a la Ribera sin agua. Pero UPN y PP cogen unas banderas, las agitan para hacer ruido político, y junto con esas banderas ponen a la bandera de la Ribera y creo que eso no es bueno para nadie", ha indicado.

Por parte de Podemos, Rubén Velasco ha asegurado que "hay que tener en cuenta el cambio climático, la previsión de disminución de las precipitaciones y el aumento de la temperatura" y se ha mostrado "muy de acuerdo" con el estudio de alternativas que ha desarrollado el Gobierno. No obstante, ha puesto como pega que el Ejecutivo ha presentado el estudio "prácticamente" con las conclusiones decididas, "cuando los regantes y usuarios todavía tenían que presentar sus opiniones".

La portavoz del PSN, María Chivite, ha indicado que el Canal de Navarra es una infraestructura "estratégica que supondrá desarrollo económico, desarrollo social y vertebración del territorio". "Es el Canal y no otras alternativas lo que tenemos que desarrollar. Es el Canal lo que tiene que llegar a la Ribera y para ello hay que ejecutar la segunda fase. Hay que asegurar caudal suficiente, el número máximo de hectáreas y agua de boca, agua para uso industrial y agua de riego. En estos términos puede contar con el apoyo del PSN", ha dicho a Barkos.

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha afirmado que "hay que buscar una solución razonable y razonada" para llevar agua a la Ribera y ha felicitado al Gobierno por la gestión que está haciendo, "porque se va a tomar una decisión participada tras unos estudios de viabilidad que tenemos todos encima de la mesa". "Son muchos millones de euros y hay que ver cuál es la necesidad, cuáles son las necesidades y cómo va a ser la financiación. Creemos que se está haciendo un gran trabajo", ha indicado.