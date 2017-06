Actualizada 28/06/2017 a las 08:33

“El borrador entregado por el Ministerio no es ni mucho menos el convenio que Navarra necesita”. La presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, dejó entrever ayer que el acuerdo entre el Estado y Navarra en relación con el convenio para el Tren de Alta Velocidad en Navarra puede no ser rápido.

El plan del Ministerio de Fomento es citar esta misma semana al vicepresidente foral Manu Ayerdi para obtener una respuesta respecto a la propuesta de convenio que el ministro De la Serna le entregó el pasado mes de mayo. Sin embargo, Barkos manifestó en el Parlamento que su Ejecutivo está “llevando a cabo un análisis para fijar una posición rigurosa, sin prisas ni precipitaciones”.

El Gobierno de Navarra realizará una contrapropuesta al Estado con dos aspectos fundamentales, tal y como ayer detalló Barkos: “Que se recoja la visión de todo el corredor, no sólo el tramo Castejón-Esquíroz, y una fórmula de financiación más clara y sin riesgo, sin incertidumbres en el cobro y no gravosa para Navarra”. Es decir, que el pacto escrito entre ambas administraciones para que el TAV sea una realidad en Navarra en 2023 albergue también las conexiones con Zaragoza y la Y vasca -la presidenta hizo especial hincapié en la segunda-, y que las obras que adelantaría Navarra se paguen a través del Convenio Económico y no con la fórmula propuesta por Fomento de que la empresa pública Adif haga la devolución al año siguiente. “Lo que se nos pone encima de la mesa no es un convenio potente, es un poco más de lo mismo de lo que ya había y eso no es razonable para los intereses generales de Navarra”, señaló la jefa del Ejecutivo foral.

Uxue Barkos compareció en la Cámara a requerimiento de UPN y PP, con el objetivo de que clarificase la postura de su Gobierno respecto al TAV. Y la presidenta mostró su apoyo por la infraestructura, al mismo tiempo que dejó claro que la posición de su vicepresidente Ayerdi “es la del Gobierno”. “Lo digo para disipar las dudas ante quienes piden su dimisión”, apostilló.

Después de atribuir incumplimientos pasados a los gobiernos forales de UPN y los centrales del PSOE y el PP -“llevamos 25 años de 0 kilómetros y 45 millones que nos deben”, espetó-, Barkos afirmó que el TAV es “vital” para Navarra, “para el conjunto de la sociedad”, y acorde con lo reflejado en el acuerdo programático del cuatripartito que sostiene a su Ejecutivo. “No va a conseguir que nos enfrentemos más”, les dijo la presidenta a UPN y PP.

A pesar de las palabras de Barkos, la cita de ayer sirvió para reafirmar la grieta abierta en el seno del cuatripartito con un TAV apoyado únicamente con Geroa Bai. EH Bildu, Podemos e I-E renovaron su oposición al proyecto. “Todos los estudios dicen que el TAV sólo trae ruina económica. “Estoy seguro de que la mayoría de los navarros que apoyó el cambio en 2015 no está de acuerdo con el borrador del convenio”, afirmó el abertzale Adolfo Araiz, quien exigió a Barkos que no se firme el convenio hasta que no se abra “un periodo de debate y reflexión para dar voz a la sociedad navarra y que sea ésta la que decida”. Un periodo al que Araiz otorgó una duración de “tres años”. Por parte de I-E, Marisa de Simón se refirió al modelo del TAV como un “nicho de corrupción”. “El convenio plantea un modelo de tren que no es el que Navarra necesita”, acentuó.

Con todo, la voz más crítica fue la de Podemos, por medio de Laura Pérez. “La posición que ha defendido tiene más elementos comunes con el tripartito de la oposición que con nuestro partido”, le señaló a Uxue Barkos. “Ha quedado clara la real posibilidad de que se siga adelante con un modelo de tren que no ha sido decidido ni participado por la sociedad y que acarrearía consecuencias incalculables”, prosiguió Pérez, para rubricar su turno con una amenaza: “Nos resultaría difícil volver a apoyar un Gobierno que arriesgue el cambio por un modelo de tren insostenible”. Barkos replicó para defender la infraestructura frente a sus socios, rebatiendo sus críticas y especialmente airada con Pérez, a la que recitó un posicionamiento de Podemos Teruel en favor del TAV.

El plan del Gobierno foral de incluir modificaciones en el convenio propuesto por Fomento no sentó bien en UPN y el PP. “¿Tiene pactado algo con Bildu?”, le interrogó el regionalista Javier Esparza. “Van a retrasar la toma de decisiones. Un convenio se hace para agilizar el proyecto y, si no se agilizan, pediremos al Estado que haga la infraestructura. No digo nada a que se incluyan modificaciones en el convenio, pero no se puede hacer para trampear y alargar los tiempos. Van a tener que posicionarse muy pronto”. Desde el PP, Ana Beltrán opinó que Barkos estaba planteando “la paralización de la alta velocidad”. “Tenían que haberle respondido ya el ministerio, pero sus socios se han salido con la suya. Ya es hora de que se plante, no todo vale para ser presidenta”.

La líder del PSN María Chivite, reconoció que esperaba ayer “más claridad por parte de la presidenta”. “Espero que el Gobierno trascienda a sus socios. Que no quieran una infraestructura así para Navarra no entra en la lógica, y más cuando la sufraga el Estado”, continuó. “Si el Estado apuesta por Navarra, sería de necios no sumarse por medio de un convenio, en la medida que podemos apostar en cuestiones técnicas y financiación. El ejemplo es Urkullu”.