Actualizada 26/06/2017 a las 13:10

UPN ha considerado que el II Plan de Juventud "carece de ambición" y ha afirmado que, "en contra de lo que promovía el propio cuatripartito, el plan ha quedado en una mera recopilación de las medidas que se vienen impulsando desde los distintos departamentos y con acciones genéricas nada concretas".



"Este plan no sirve para apoyar a los jóvenes porque no se ha hecho para eso, se ha hecho para autocomplacencia del Gobierno y para su autobombo", ha sostenido la portavoz de UPN en la Comisión de Cultura, Deporte y Juventud del Parlamento de Navarra, Cristina Altuna, quien ha opinado que "el cuatripartito ha fracaso en uno de sus principales objetivos en este plan".



En rueda de prensa, Altuna ha criticado que el documento incluye acciones como "la subvención al Consejo Navarro de Juventud, ayuda que se viene concediendo desde prácticamente su creación; el carné joven o la Renta Garantizada" y se ha preguntado "si alguien puede entender que la Renta Garantizada es una medida específica pensada para los jóvenes".



En su opinión, "esto es tomar el pelo y engañar a los jóvenes navarros" y ha defendido que el cuatripartito "ha perdido la oportunidad de diseñar de forma eficaz una estrategia y un plan que aborde directamente los verdaderos problemas que tienen los jóvenes navarros en la actualidad".



Según ha expuesto, entre esos problemas resulta "especialmente llamativa y especialmente sangrante las tasas de paro juvenil que se registran" en Navarra, una situación "grave", y ha lamentado que "la creación de empleo de calidad ha dejado de ser una prioridad para este Gobierno". Para la parlamentaria de UPN, "el planteamiento que hace el Ejecutivo" en este II Plan de Juventud sobre este ámbito es "insuficiente".



Igualmente, Altuna ha criticado que "muchas de las acciones incluidas" en el documento "ya se venían realizando en la anterior legislatura" y que otras "no son propias de este Gobierno" como el desarrollo del sistema de garantía juvenil, "un programa estatal que se aplica en todas las comunidades autónomas".

"SIN MEDIDAS" PARA RECUPERAR EL TALENTO



Por otro lado, la parlamentaria regionalista ha remarcado que "el último informe del observatorio joven constata que "el abandono de Navarra es una de las estrategias más utilizada por parte de la juventud para acceder a un puesto de trabajo relacionado en buena medida con su formación", por lo que "los jóvenes buscan fuera lo que no encuentran aquí". Y ha reivindicado que Navarra "no debería permitir que perdamos ese talento".



Sin embargo, ha censurado que "el plan no recoge ninguna medida específica para facilitar el retorno a casa de este colectivo importante y recuperar el talento que hayamos podido perder". "En este plan el cuatripartito se olvida de los jóvenes navarros que están en el extranjero", ha asegurado.



Además, Altuna ha considerado "sorprendente e incomprensible" que de las 153 medidas que se recogen en el plan "las únicas tres acciones que se contemplan para mejorar" en idiomas, "hagan mención al euskera, al rumano y al portugués" y no haya "ninguna mención al inglés, francés o alemán en las acciones".



También ha rechazado que en el documento "no se fomenta ninguna acción en favor de la movilidad de los jóvenes", por lo que, según ha dicho, el plan "no mira a Europa" y "carece de una visión abierta e internacional en un momento en el que las empresas navarras cada vez exportan más".

EUSKERA



Asimismo, ha criticado que el cuatripartito "defienda el euskera como eje transversal del plan con la finalidad de promover una política lingüística proactiva, positiva, integrada y transversal" y ha considerado que "siendo cierto que el fomento del euskera debe estar presente en este plan, no es menos cierto que el euskera no es un elemento integrador porque no une, no es el idioma que comparten todos los jóvenes navarros".



"No es un ataque contra el euskera, es una realidad social. El euskera no es el idioma que comparten todos los jóvenes navarros y, por tanto, presentar el euskera como un elemento común a todos los jóvenes lejos de vertebrar y unir puede dividir y excluir", ha planteado.