Actualizada 26/06/2017 a las 14:14

El 76% de quienes beben alcohol en exceso cree que toma una cantidad "normal", según el consejero de Salud, Fernando Domínguez, cuyo departamento ha propuesto mediante una campaña informativa "una reflexión" sobre la normalización del consumo de riesgo, especialmente ante las próximas fiestas.



Se trata de la campaña 'Beber lo normal puede ser demasiado ¿Conoces tus límites?', con la que se hace un llamamiento a la población, tanto joven como adulta, a reflexionar sobre sus hábitos, la normalización social del consumo de riesgo de alcohol y su reducción.



En conferencia de prensa el consejero Domínguez ha asegurado que "la penetración del consumo de alcohol en Navarra es mayor que en el resto del Estado", y que "la sociedad navarra ha normalizado la presencia y consumo de alcohol, con un 97,6% de personas que lo han probado alguna vez en la vida", si bien "una de cada cuatro personas no ha bebido nada -de alcohol- en los últimos 30 días".



Se aprecia una "tendencia decreciente" del consumo medio diario excesivo de alcohol pero un preocupante aumento del porcentaje de quienes hacen consumos intensivos

En cualquier caso, el consejero ha advertido de una "tendencia decreciente" del consumo medio diario excesivo de alcohol pero un preocupante aumento del porcentaje de quienes hacen consumos intensivos, "de una ingesta considerable en un tiempo reducido", algo que ha hecho en el último mes el 25,2% de los navarros de entre 15 y 64 años, con un 14,5% que se ha emborrachado.



Según las Encuesta Europea 2014, en el consumo intensivo episódico se observa un amplio rango entre las comunidades autónomas, entre las que destacan Navarra y Extremadura, con una elevada frecuencia declarada, más del 17%, frente al 9,1% del total nacional.



Con todo ello, y mediante la edición de carteles, folletos, inserción de publicidad en los medios de comunicación, el Gobierno foral pretende sensibilizar sobre las consecuencias del consumo de alcohol de riesgo, reducir la tolerancia social existente al respecto y animar a un debate social sobre el papel que la familia, los adultos y la sociedad en general puede tener en la prevención y promoción de la salud en adultos y menores.



Por otra parte, se busca ayudar a conocer los consumos de riesgo para la salud, animar a plantearse límites y tomar iniciativas para controlarlos y mejorar la salud, así como para desarrollar entornos familiares y laborales saludables y responsables.



Al respecto, la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), María José Pérez Jarauta, ha recordado que el alcohol es la sustancia psicoactiva más extendida entre la población de 15 a 64 años, y la que se percibe como de menor riesgo.



Sin embargo, conlleva consecuencias que pueden tener "efectos agudos" por conductas imprudentes que pueden derivar en accidentes de tráfico, caídas, peleas, problemas en las relaciones personales o embarazos no deseados, o "efectos crónicos", ya que el alcohol se relaciona con más de 60 enfermedades físicas y mentales, como algunos cánceres, cirrosis hepática y accidentes cerebrovasculares.



Con todo ello, en la campaña informativa se explican las recomendaciones sobre cuándo es imprescindible no consumir alcohol (menores, embarazadas, conductores, pacientes con determinada medicación) y sobre qué cantidad es mejor no sobrepasar, aunque la ingesta influya de forma diferente según la edad y el sexo, el peso y la talla corporal, la experiencia en el consumo, la genética, el metabolismo individual, o ingerir o no alimentos mientras se bebe.



También se ayuda a calcular la medida UBE (Unidades de Bebida Estandar), de forma que 1 UBE equivale a aproximadamente un vaso de vino de 100 mililitros, una caña de 200 mililitros o una copa de cava de 50 mililitros; 1,5 UBE a una cerveza de 330 mililitros y 2 UBE equivale a 20 gramos o a un combinado o una bebida de alta graduación (vodka, licor, ron, whisky, copa de vermut).



Con ello, si se decide tomar alcohol, se plantea el llamado consumo de bajo riesgo, de forma que si se bebe algo todos o casi todos los días, no sea más de 4 UBE en hombres o de 2 UBE en mujeres; y si se bebe puntualmente, en una salida, cena, celebración, no más de 6 UBE en hombres y de 4 UBE en mujeres.



Por su parte, la jefa de sección de Promoción de la Salud, Marga Echauri, pese a valorar los beneficios psicológicos y sociales de las fiestas, ha advertido de que también conllevan un aumento del consumo de riesgo de alcohol y otras drogas, por lo que convendría seguir unas pautas que previamente se debe interiorizar.



Así, y además de la obvia recomendación de elegir bebidas alternativas sin alcohol, ha enumerado otros consejos a la hora de salir de fiesta como no beber alcohol "por beber algo o quitarse la sed"; saltarse alguna ronda; o beber despacio, pues cuanto más rápido se bebe, más rápido se absorbe y más cantidad de alcohol llega la sangre.



Disfrutar del sabor más que de los efectos del alcohol; y optar mejor por bebidas fermentadas (cerveza o vino) que tienen menos alcohol (entre 5 y 15 grados) y se absorben más lentamente que las destiladas (peché, ginebra, licores, vodka, whisky o ron) que pueden tener entre 17 y 90 grados de alcohol, son otras de las recomendaciones.