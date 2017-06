Actualizada 26/06/2017 a las 13:27

Los cuatro partidos que sostienen al Gobierno de Navarra han mostrado este lunes su escepticismo sobre los cambios que se puedan producir en el PSN tras el regreso de Pedro Sánchez a la secretaria general del PSOE y algunos de los socios del Gobierno foral han pedido a los socialistas que se acerquen a las políticas pactadas en el acuerdo programático.

Por su parte, la secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, ha afirmado "en el PSN no hay nada nuevo, apostábamos por gobiernos de izquierdas y progresistas, y allí donde hemos podido hacerlo, lo hemos hecho".

Después de que el secretario de Organización del PSN y secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán, manifestara este domingo en una entrevista en Diario de Navarra que los socialistas estarían dispuestos a estar en un gobierno con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "en Navarra hay dos opciones, o un Gobierno en torno a UPN o un Gobierno nacionalista". "Los navarros que no quieran un Gobierno nacionalista votarán a UPN, eso es lo que los ciudadanos saben de sobra tras ver las obsesiones del Gobierno Barkos, un Gobierno nacionalista al servicio del nacionalismo vasco", ha indicado.

Sobre la posibilidad de un Gobierno formado por UPN, PSN y Geroa Bai, como también planteó Cerdán, Javier Esparza ha puntualizado que "nosotros con Geroa Bai no tenemos nada que ver, ellos quieren que Navarra deje de ser Navarra y sea Euskadi, y nosotros queremos que esta tierra siga siendo lo que es". "Un posible acuerdo con Geroa Bai es ciencia ficción", ha indicado.

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado que Santos Cerdán ha recordado "la línea estratégica que ya fijamos anteriormente, en el PSN no hay nada nuevo, apostábamos por gobiernos de izquierdas y progresistas, y allí donde hemos podido hacerlo lo hemos hecho, como en el Ayuntamiento de Tudela". "Esa es la línea que queremos seguir trabajando", ha indicado.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que un Gobierno de UPN, Geroa Bai y PSN es "algo muy fuerte, algo absolutamente impensable". "Cerdán está haciendo de adivino. Si las cosas siguen como hasta ahora con un Gobierno que está tomando decisiones serias e importantes en vivienda, en renta garantizada o en derechos sociales, Barkos será la presidenta del Gobierno de Navarra la siguiente legislatura, si se vuelve a presentar, que espero, creo y deseo que sí", ha indicado.

En todo caso, ha dicho que le gustaría que "ese cambio que está teniendo a nivel del Estado el PSOE se dé también a nivel de la Comunidad foral, deje a un lado esa querencia por las políticas conservadoras de UPN, dé un paso adelante y se sume a las fuerzas del cambio". "Esperamos que se abra una nueva etapa en el PSN pero su actuación no nos lleva a tener ninguna fe", ha añadido.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que Santos Cerdán no ha aportado "nada nuevo bajo el sol, el PSN no fue precisamente un agente del cambio, si se produjo el cambio fue a pesar del PSN, porque ni estaba ni se les esperaba". "Los hechos van poniendo de manifiesto que el PSN en todas las ocasiones que tiene para modificar sus postulados de adhesión al régimen no lo ha hecho. Seguimos apostando por dar continuidad a este modelo de cambio político y social, pero no contemplamos ni un escenario de cambio en el que esté liderando ni en el que esté apoyando el PSN", ha indicado.

El parlamentario de Podemos Carlos Couso ha señalado que "la realidad es que la dinámica parlamentaria del PSN, las iniciativas que presenta y el sentido de los votos nos hablan de que en este momento el PSN estaría lejos de tener un encaje en el acuerdo programático". "Tendría que cambiar algunas cosas, pero no vamos a decir que ese encaje no sea deseable, porque cuanto más sumemos a las fuerzas del cambio, mejor. Pero el PSN tiene que demostrar que ha olvidado sus prácticas de encaje del antiguo régimen", ha indicado.

Por el PPN, Javier García ha afirmado que "el PSN tiene dos alternativas, mantener las policías actuales en cuanto a la ansiada anexión al País Vasco e imposición del euskera, o una alternativa de Gobierno en la que las fuerzas constitucionales garanticen el interés general de los ciudadanos".

Finalmente, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha afirmado que el discurso del PSN es "el mismo de siempre". "Yo no vi un nuevo PSN en Navarra, no cierra la puerta a un acuerdo con UPN en 2019. Que nadie se despiste, votar en 2019 al PSN seguirá siendo asumir el riesgo de que gobierne UPN. No vemos diferencias entre el discurso de un anterior PSN y el supuesto nuevo PSN que se nos presenta ahora", ha indicado.