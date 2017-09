El Parlamento amplía hasta el 30 de septiembre el plazo de enmiendas a la ley de Policías

Actualizada 26/06/2017 a las 16:48

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra han aprobado este lunes ampliar hasta el 30 de septiembre el plazo de presentación de enmiendas a la ley foral de Policías, lo que da más tiempo al Gobierno para seguir negociando con sindicatos un posible acuerdo en torno a este proyecto.



La ampliación del plazo ha sido propuesta por Podemos e Izquierda-Ezkerra y ha sumado el voto a favor de los otros dos socios del cuatripartito, Geroa Bai y EH Bildu. Por su parte, UPN ha votado en contra, mientras que el PSN y el PPN se han abstenido.



En declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces, los grupos proponentes han justificado la medida aludiendo a la necesidad de alcanzar el máximo consenso.



Por su parte UPN ha considerado un "error" ampliar el plazo ya que, en su opinión, se debería haber retirado la ley, una retirada solicitada también por el PSN. Por su parte el PPN ha sostenido que mantiene su enmienda a la totalidad a la citada iniciativa.



"No hacer nada" implica que "la Policía Foral irá muriendo poco a poco como cuerpo policial de referencia en Navarra", ha sostenido José Miguel Nuin (I-E), quien ha apostado por impulsar este cuerpo y ha insistido en la necesidad de activar la iniciativa política con un modelo policial, un plan director y un marco normativo que permita el despliegue de la Policía foral.



En lo relativo a las relaciones laborales, ha defendido que los "sujetos legitimados son el Gobierno y los sindicatos", por lo que ha concluido que ampliar el plazo supone dar "mayor margen para alcanzar un acuerdo entre las partes legitimadas", tras lo que ha apelado a la responsabilidad de las partes.



Por su parte, Carlos Couso (Podemos) ha comentado que en el Congreso de los Diputados Unidos-Podemos ha presentado una propuesta de ley y una proposición no de ley para desmilitarizar a la Guardia Civil, que suponga entre otras cuestiones el reconocimiento de derechos de sindicación.



"Y si en el Congreso estamos en esa dirección respecto a la Guardia Civil en Navarra no vamos a andar en sentido contrario respeto a la Policía Foral y las policías locales", ha continuado, tras lo que ha remarcado que una vez que el Gobierno no ha retirado el proyecto, lo que les mueve es la defensa del derecho negociar y pactar las condiciones laborales.



El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, tras reconocer que el proyecto del Gobierno no ha tenido apoyo sindical suficiente, ha señalado que el Ejecutivo está negociando con dos agrupaciones sindicales mayoritarias, al tiempo que ha insistido en que "una ley de Policías es algo muy serio", por eso han apoyado ampliar el plazo para no limitar las posibilidades de llegar a mayores acuerdos.



Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha remarcado que tiene que haber voluntad por el Gobierno y la representación sindical, a lo que ha añadido que no puede haber una claudicación y deben defenderse no solo el interés de la Policía Foral sino de toda la ciudadanía. Ha concluido que es una ley importante como para que "salga aprobada con el mayor consenso sindical y político posible".



Sobre esta cuestión preguntará a la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, UPN, cuyo portavoz, Javier Esparza, ha insistido en que se debería haber retirado la ley que no tiene apoyo ni del Parlamento ni de la Policía Foral.



Esparza ha dicho que no se explica "para qué" se lleva a esa ley al Parlamento sin mayoría a no ser que lo que se pretenda sea "presionar a las organizaciones sindicales", tras lo que ha opinado que el Gobierno quiere imponer un modelo, no busca acuerdos, así como que la ampliación del plazo supone dar un balón de oxígeno al Gobierno.



La portavoz parlamentaria del PSN, María Chivite, ha vuelto a pedir la retirada de la Ley de Policías y ha señalado que el cuatripartito trata de salvar la incapacidad de la consejera dilatando los plazos parlamentarios.



Ha indicado que el Gobierno se apresuró a remitir la Ley a la Cámara y ahora, por su cerrazón, el cuatripartito vuelve a usar el Parlamento como si fuera el Gobierno y se amplían los plazos de enmiendas solo para salvar la cara a una Consejera que se ha demostrado incapaz. Ha dicho a los grupos que olvidan que el Parlamento tiene unas funciones y el Gobierno otras.



El parlamentario del PPN Javier García, tras señalar que mantienen la enmienda a la totalidad, ha abogado por que el tiempo que se concede sea rentabilizado y se llegue al consenso entre las partes. Ese tiempo, ha dicho, debe ser "compatible con la voluntad de negociar, que no se ve por parte de este Gobierno".