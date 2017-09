Actualizada 24/06/2017 a las 10:16

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno, Ana Ollo, aseguró ayer que la persona que grababa desde la sede del Ejecutivo la manifestación en defensa de la bandera de Navarra era una policía foral que lo hizo por iniciativa propia y que era la responsable de la brigada de Protección de Autoridades, al servicio en ese momento de los expresidentes Yolanda Barcina, Miguel Sanz y Jaime Ignacio del Burgo.

El pasado 3 de junio, cuando la multitudinaria manifestación celebraba su final frente al Palacio de Navarra , uno de los organizadores, Ricardo Guelbenzu, descubrió desde el escenario que una persona estaba grabando el acto tras una de las ventanas del edificio gubernamental. “Vamos a saludar al ojo de Uxue”, dijo Guelbenzu y, con los manifestantes girándose ya hacia ella, la persona entonces desconocida se retiró de inmediato. El 5 de junio, UPN solicitó la comparecencia en el Parlamento de Ollo para saber “quién filmó, por qué, a quiénes y con qué finalidad”.

Incógnitas que UPN, tal y como explicó ayer el parlamentario Iñaki Iriarte, pudo ir esclareciendo conforme pasaron los días, de ahí que los regionalistas acabaron reclamando la anulación de la comparecencia. Pese a ello, Ollo quiso acudir a la Cámara para dar explicaciones.

La consejera leyó un informe que elaboró la policía el 5 de junio, a instancias de la consejera de Interior, María José Beaumont. Un documento que recoge lo siguiente: “Al finalizar la manifestación, hablé con un policía que prestaba servicio con uno de los expresidentes y me dijo que estaba en Carlos III, frente al Palacio de Navarra. Intenté acceder al lugar y me resultó imposible por la cantidad de gente que se aglomeraba. Consideré que era un punto delicado para la seguridad ciudadana, así que de motu proprio consideré oportuno acceder a una de las ventanas (del Palacio de Navarra) que da a esa parte de Carlos III con la finalidad de comprobar que todo se desarrollaba de manera correcta y, en su caso, poder coordinar algún tipo de actuación. Accedí por la puerta de la Oficina de Atención Ciudadana al Palacio de Navarra, hablé con el Policía Foral que estaba allí de servicio y le comuniqué que iba a acceder a la planta noble para hacer seguimiento de la manifestación. Una vez en la planta noble, accedí al primer despacho que vi que podría dar a la manifestación, desconociendo a qué departamento o a quién correspondía. Decidí hacer fotos y dos vídeos. Se realizaron abriendo ligeramente la contraventana y sin abrir la ventana. Al grabar el vídeo, se activó el flash, que fue lo que pudo llamar la atención”. La agente añade que las fotos y los vídeos “no se han compartido con nadie, son material propio de Policía Foral”.

“¡APRENDAN A COMPORTARSE!”

La comparecencia de Ana Ollo, explicación técnica aparte, derivó en una bronca parlamentaria.

- “Vengo para desmontar los bulos y las acusaciones que se han vertido sobre este Gobierno de forma directa a través de redes sociales o páginas digitales, e indirectamente por algunos políticos de la oposición” -manifestó la consejera-. “Quizás la oposición entiende, como decía Maquiavelo, que el príncipe que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Pero la ciudadanía navarra no se va a dejar engañar”.

- “¿Quién es usted para criticar la libertad de expresión? Su departamento es el más sectario de los del Gobierno?” -recriminó Ana Beltrán (PP)-. “¿Nos ha oído quejarnos a los que se nos vapulea desde algún medio?”.

- “A usted” -contestó Ollo.

- “¿A mí? ¿Qué se ha creído? Soy oposición y usted Gobierno, no sabe guardar las formas. No está preparada para el cargo” -rubricó Beltrán, con la que Ollo se disculpó por interrumpirle.

- “Si durante el Gobierno de Barcina una manifestación hubiera sido filmada desde el Palacio de Navarra, ¿no les habría causado inquietud?” -preguntó el portavoz de UPN, Iñaki Iriarte, quien enumeró causas por las que un “sector político” se manifiesta “mucho menos” que otros en Navarra”: “Las contramanifestaciones que organizaba la izquierda abertzale, las pintadas amenazantes, aquellos insultos de ‘ultras’ y ‘faxistas’... Y el clima creado por algunos portavoces parlamentarios y medios de comunicación contra la manifestación del 3 de junio recordó mucho a aquella demonización”.

- “A mí la mayor paliza de mi vida me la dieron en 1977 los Guerrilleros de Cristo Rey, compañeros de usted en la manifestación” -le contestó Leuza.

Iriarte reclamó a Leuza disculpas por “asociar a los participantes en la manifestación con un grupo terrorista”, pero el nacionalista le dijo que sólo lo haría si el regionalista retiraba sus palabras.

- “La primera parte de su comparecencia ha sido un cántico lloroso porque no le gusta nada la crítica. Y un ataque a la libertad de expresión. Al que no le guste, que se vaya a Corea del Norte” -le señaló a Ana Ollo la socialista Inma Jurío-. “Más de 20.000 personas acudieron a la manifestación porque quisieron, y ya vemos que les hizo mucho daño”.

- “Me sorprende su tono: la más hooligan de los hooligans de la oposición. Los parlamentarios y los miembros del Gobierno tenemos la responsabilidad de no utilizar expresiones de taberna, de txoko” -le espetó la consejera a Jurío, exdirectora general de Interior-. “No sé si ustedes, cuando estuvieron en el Gobierno, realizaron grabaciones. Pero este Gobierno no espía”.

Iriarte (UPN) pidió sin éxito a Ollo que retirase su apelativo de “hooligans”.

- Entiendo que usted puede ser más culta y por eso utiliza expresiones como ‘hooligans’. Me molesta poco, aquí me han llamado ya bastante cosas” -contraatacó la portavoz del PSN a la consejera-. “Pero que cuestione que quizás yo ejercí espionaje en Interior me parece inaceptable”.

La comisión estaba presidida por Tere Sáez, de Podemos, quien amenazó en varias ocasiones con levantar la sesión hasta que al final lo hizo. “¡Aprendan a comportarse y tómense un café tranquilos!”, clamó.