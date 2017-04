29/04/2017 a las 06:00

¿Por qué han dado el paso de presentar una candidatura?

Eduardo Santos: Creemos que existe un cierto movimiento dentro de Podemos Navarra que no se conforma con el modo en que se están haciendo las cosas. Ante un planteamiento actual un tanto conformista, pensamos que se puede hacer mucho más y que no podemos limitarnos a gestionar nuestra irrupción en el panorama electoral e institucional.



Ainhoa Aznárez: Durante dos años que llevo de presidenta del Parlamento he re