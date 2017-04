El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona ha anulado una multa de 1.301€ impuesta por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a un conductor por realizar servicios de taxi sin licencia o autorización.

La juez ha concluido que la descripción de los hechos denunciados “es tan escueta que no puede considerarse prueba de cargo”, ya que “se limita a recoger la conducta tipificada en la norma y no añade ningún dato específico que permita individualizarla y entenderla cometida por el denunciado”, explica la sentencia. La juez ha considerado que "no concurre prueba de cargo, no siendo suficiente la mera denuncia en la que no se identificó a los viajeros, ni se les recogió declaración alguna ni se constató que pagasen precio por el transporte, resultando que las personas que viajaban en el taxi eran su hermana y pareja, que nada abonaron por el traslado", añade.

Mientras, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona dice que la mera denuncia interpuesta es una prueba de los servicios realizados. "Sin embargo la descripción de los hechos es tan escueta, que no puede considerarse prueba de cargo. Aun reconociendo que las denuncias extendidas por agentes de la autoridad tienen presunción de veracidad y por ello pueden constituir pruebas de cargo suficientes y bastantes , la descripción de los hechos es insuficiente", explica la sentencia.