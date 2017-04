Actualizada 25/04/2017 a las 13:14

El parlamentario de Podemos Carlos Couso acaba de pedir a la presidenta, Uxue Barkos, que retire el proyecto de ley de policías del trámite parlamentario.

Couso reclama que se abra luego una negociación con los sindicatos en la que cada parte lleve su documento de propuestas. "No nos haga pasar el mal trago de votar contra un proyecto de ley con los 'amigos' de la oposición", le ha pedido el parlamentario de Podemos a la presidenta Barkos.

DESMARQUE DE PODEMOS

Rubén Velasco, de Podemos, ya había adelantado este martes en el Parlamento de Navarra que su grupo baraja presentar una enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley de policías o apoyar la que se plantee.

Velasco se ha referido a "los solapes" competenciales y ha mantenido que pese al ratio "la plantilla es corta" y se intenta "que trabajen más", cuando "trabajan lo que les corresponde" y "no nos gusta el establecimiento de una bolsa de horas" que evita las extraordinarias y da flexibilidad, por lo que no ha descartado "presentar o apoyar una enmienda a la totalidad".

La postura de Podemos, que ha sido comunicada al resto del cuatripartito en una reunión que han mantenido a las 9 de la mañana, deja la ley de la consejera Beaumont sin los votos necesarios en la Cámara. La aprobación de una enmienda a la totalidad devolvería el texto al Ejecutivo, que no sería ni debatido en la Cámara.

El PSN ya anunció que presentaría una enmienda a todo el texto. También rechazan la norma en su integridad UPN y PSN. Por ese motivo, Beaumont necesitaba para su ley todos los votos del cuatripartito. El apoyo de Podemos no lo tiene, por lo que acaba de afirmar su portavoz Rubén Velasco en la Cámara.

La consejera de Interior, María José Beaumont, comparece en el Parlamento para hablar de la conflictiva propuesta legal de policías que el Gobierno ha enviado al Parlamento para su debate. La consejera ha dicho antes de entrar en la sala que mantiene que Policía Foral trabaja 2,8 días a la semana y que lo va a demostrar con datos en su comparecencia.

Fuera, un grupo numeroso de policías ha protagonizado una concentración en protesta por el texto legal, en la que han contado incluso con un autobús con las caricaturas de la consejera de Interior y de los responsables de Interior y de Policía Foral, emulando el "tramabús" de Podemos.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

Por UPN, Sergio Sayas, ha cuestionado lo que Beaumont entiende por diálogo después de que su partido le ofreciera consenso, "un diálogo de sordos", y le ha advertido que "no se puede negociar una ley sin modelo policial", por lo que "si pierde el órdago tendrá que dimitir" y "si le sale bien será porque Podemos vuelve a hacer el ridículo".



Para Sayas "esta ley trata de machacar a la Policía Foral. La estrategia ha empezado buscando tensiones que debiliten al cuerpo", ha seguido "presentándolos como vividores egoístas" con "la política de personal más regresiva que se ha visto en democracia", y "luego pondrán dinero sobre la mesa para romper la unidad de los sindicatos".



Patxi Leuza, por Geroa Bai, ha subrayado que "estos barros vienen desde 2007" y ha defendido que "lo mejor era presentar una ley", que "será mejorable" aunque se ha sorprendido del "acercamiento" de UPN y PP "al mundo sindical".

Ha asegurado además que para la redacción del texto no se ha contado con las propuestas sindicales para la Policía Foral "porque no las ha habido", porque "los sindicatos no quieren negociar sino que se vuelva" el proyecto, "pero no sabemos cuáles son sus legítimas reivindicaciones".



Desde EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que el modelo policial es una cuestión "nuclear" y en Navarra "se da una situación atípica, única, por la yuxtaposición y las duplicidades" entre diferentes cuerpos en un mismo territorio, y la "elevadísima ratio de policías, el más alto del Estado y el doble de la UE".



"Hay que hacer una delimitación clara de funciones y competencias" porque "se vende a la Policía Foral como una policía integral cuando la situación legal lo hace imposible", ha precisado, y ha apostado por una policía autonómica "especialista" en las distintas tareas, por lo que ha invitado a los sindicatos a plantear sus demandas al Parlamento.



La socialista Inmaculada Jurío ha destacado que el Gobierno ha actuado en este asunto "con nocturnidad y alevosía" y "ahora la consejera ha tirado a sus socios un proyecto de ley" que les obligará a "suplir su incapacidad de negociación y a defender los derechos de los trabajadores que se están viendo gravemente conculcados".



Por último José Miguel Nuin, de I-E, ha defendido "un despliegue de la Policía Foral y un repliegue de otros cuerpos", pero esto exige plantilla, plan director y modelo para los que la ley de 20215, "y nosotros entendemos que la normativa de 2015 "no es adecuada porque presenta carencias y problema serios", por lo que ha invitado a los sindicatos a participar en el debate.