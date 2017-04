Actualizada 25/04/2017 a las 11:47

La consejera de Interior, María José Beaumont, ha comparecido esta mañana en el Parlamento para hablar de la conflictiva propuesta legal de policías que el Gobierno ha enviado al Parlamento para su debate.

Fuera, un grupo numeroso de policías ha protagonizado una concentración en protesta por el texto legal, en la que han contado incluso con un autobús con las caricaturas de la consejera de Interior y de los responsables de Interior y de Policía Foral, emulando el "tramabús" de Podemos. Los agentes de Policía Foral afirman que es mentira que ellos trabajen sólo 2,8 días y piden que la Cámara foral rechace la totalidad del proyecto. Beaumont ha evitado encontrarse con la concentración a su llegada a la Cámara. Para ello, ha llegado al Legislativo 50 minutos antes de su inicio, previsto para las 9.30 horas.

En su comparecencia, Beaumont ha reiterado que los policías forales trabajan una media de 2,8 días a la semana, según los datos del año 2016, y ha insistido nuevamente en su disposición a negociar con los sindicatos la nueva ley de policías, que ya ha llegado al Parlamento para su tramitación.

María José Beaumont, que ha comparecido a petición del PPN para explicar el trabajo en torno al proyecto de ley, ha destacado que el texto ha recibido el visto bueno del Consejo de Policías de Navarra, de la Comisión de Coordinación de Policía Local y de la Comisión Foral de Régimen Local.

Ha reconocido, no obstante, que la parte "menos positiva" es el desacuerdo con los representantes sindicales. La consejera ha recordado que el 10 de marzo mantuvo una reunión con los sindicatos en la que el Gobierno emplazó a mantener encuentros regulares todos los jueves hasta la aprobación del proyecto. "A esas reuniones de los jueves no asistieron los sindicatos de Policía Foral, pero sí tres sindicatos de policías locales. Además, otros dos sindicatos de la Mesa General hicieron sus aportaciones", ha indicado.

Tras ello, la consejera ha manifestado que sigue "queriendo que exista negociación sindical y no será porque desde el Gobierno no lo hayamos intentado". "Yo me reuní con todos sindicatos de Policía Foral y les trasladamos que estábamos a su disposición. Lo sigo diciendo hoy", ha indicado.

María José Beaumont ha defendido "la necesidad de una nueva ley que organice una policía más moderna, adaptada a las necesidades existente y que sea reflejo de la sociedad en la que vivimos". "El modelo policial que se desea alcanzar, la tan ansiada policía de referencia, requiere una organización lo suficiente flexible para lograr una plena operatividad, solo así se podrá lograr la asunción de nuevas competencias", ha valorado.

Ha añadido que se trata de un proyecto "ambicioso, que sin dejar de lado los derechos estatutarios", diseña "un nuevo marco jurídico que permitirá organizar unas policías de Navarra plenamente integradas en las necesidades de nuestro tiempo". Además, ha destacado que incluye un Comité de Buenas Prácticas y Transparencia, que "está llamado a convertirse en una verdadera referencia en ética y deontología".

Tras ello, la consejera se ha ratificado en las palabras que dijo el día de la aprobación del proyecto de ley, cuando manifestó que los policías forales trabajan 2,8 días por semana.

Beaumont ha señalado que, según datos extraídos del sistema de gestión de personal de Policía Foral en 2016, los agentes de nivel C, un total de 942 cabos y policías, trabajaron 136.000 jornadas, es decir, cada uno una media de 145 días al año, 2,79 días a la semana. Los trabajadores de nivel B, 93 inspectores y subinspectores, trabajaron 15.000 jornadas, 164 días al año, 3,16 días a la semana. Finalmente, los de nivel A, comisarios y comisarios principales, trabajaron 1.630 jornadas, 203 días al año, 3,91 días a la semana. En total, ha explicado Beaumont, son 147.000 jornadas al año, lo que da una media de 2,83 días por semana y policía.

Además, ha afirmado que el cuerpo cuenta con un sistema de calendarios y cuadrantes "muy rígido" y ha recordado que se trata de un puesto de trabajo que, en caso de baja, no se puede sustituir. "Es necesario tener una dimensión real del servicio de trabajo. Para garantizar una sola patrulla de dos policías las 24 horas del día, los 365 días del año, debemos disponer de 15 policías forales", ha explicado.

Tras la comparecencia de la consejera, a las 12 acudirá a la Cámara la presidenta Uxue Barkos.