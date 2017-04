Martínez: "Da la sensación de que el PPN se sentía más a gusto con una ETA armada"

Actualizada 24/04/2017 a las 13:41

El portavoz parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que "a veces da la sensación de que el PPN se sentía más a gusto con ETA manteniendo las armas que con una ETA desarmada", unas palabras que la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha condenado y ha exigido una "inmediata rectificación".

Martínez se ha referido tras la Mesa y Junta de Portavoces de este lunes a la solicitud de comparecencia del PPN para que la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, informe sobre la reunión con la Comisión Internacional de Verificación respecto al proceso de desarme de ETA, una petición que también ha realizado UPN y que se han tramitado en la Mesa y Junta.

El portavoz de Geroa Bai ha cuestionado que "mientras que España y el Partido Popular son un hervidero de corrupción", el PPN "hace como que se escandaliza con la participación del Gobierno de Navarra en los pasos necesarios para conseguir el desarme de ETA".

A su juicio, "llama la atención que el PPN no se escandalice de la inmensa corrupción que está invadiendo su partido". Y ha criticado también que "mientras tanto, su socio, UPN, guarde silencio".

Martínez ha puesto en valor el trabajo que ha hecho el Gobierno de Navarra "colaborando en los pasos que se han tenido que dar para conseguir el desarme de ETA", un desarme que "hemos calificado como necesario y urgente", si bien "lo más importante es el desarme ideológico que tiene que venir ahora".

"Geroa Bai va a seguir apoyando todos y cada uno de los pasos que el Gobierno dé para conseguirlo", ha destacado, para agregar que "llama la atención que la actitud del PPN haya sido menos lógica e incluso menos democrática que la postura del PP a nivel del Estado y del Gobierno de España, que de alguna forma con su postura ha permitido, ha coadyuvado a que el desarme haya sido posible".

En este punto, Martínez ha declarado: "No lo quiero decir, pero a veces da la sensación de que el PPN se sentía más a gusto con ETA manteniendo las armas que con una ETA desarmada, pero no lo he dicho".

"Navarra va bien a pesar del ruido, de las mentiras y de ser una de las comunidades menos favorecidas en los Presupuestos de este año", ha sostenido el portavoz de Geroa Bai.

BELTRÁN EXIGE UNA RECTIFICACIÓN

Tras las palabras de Koldo Martínez, la presidenta del PPN y portavoz parlamentaria, Ana Beltrán ha expresado en un comunicado su "más rotunda condena" y su "total indignación" y ha considerado que "la bajeza y vileza de esas declaraciones son impropias de un político".

Por ello, ha exigido al portavoz de Geroa Bai una "inmediata rectificación" de estas palabras y también ha demandado a la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, que "desautorice públicamente al portavoz de su partido".

"No es la primera vez que el portavoz de Geroa Bai insulta y ofende al PPN, a todos sus afiliados y votantes, pues no hay que olvidar que afirmó que quería que desapareciera el Partido Popular de Navarra, pero estas declaraciones, cuando compañeros de mi partido han sido vilmente asesinados por ETA por defender las ideas del Partido Popular, son de una bajeza tal que no pueden quedar sin respuesta", ha sostenido Beltrán.

Previamente, en declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces, Beltrán ha pedido explicaciones a la jefa del Ejecutivo foral por la reunión con los verificadores internacionales tras comprobar "el paripé que fue ese desarme", en el que "ni siquiera aparecieron las armas que ETA decía haber entregado".

UPN: "LO QUE HA HECHO ETA ES UN PARIPÉ MÁS"

Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha recordado que la formación regionalista también ha pedido que Barkos explique en la Cámara la reunión que mantuvo con la Comisión Internacional de Verificación, "una reunión que se ocultó a los ciudadanos de Navarra" y que "no tiene ningún sentido".

Para Esparza, "lo que se está viendo meridianamente claro es que lo que ha hecho ETA en el acto de Bayona es un paripé más en esa estrategia de blanquear su pasado".