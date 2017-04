Actualizada 22/04/2017 a las 20:35

El Consejo de Navarra considera que eliminar la ley de símbolos “no convalida” que a partir de ese instante se puedan colocar banderas no oficiales en las instituciones. Así lo indicó en las conclusiones del informe que realizó a petición del Parlamento. Pero una integrante del Consejo firmó un voto particular en el que manifiesta sus discrepancias y al que se han agarrado varios portavoces del cuatripartito. LOS ARGUMENTOS DE ESE VOTO La autora del voto particular, Socorro Soté