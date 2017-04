Madina asegura en Pamplona que el PSOE "es un proyecto colectivo de 200.000 personas"

Actualizada 21/04/2017 a las 20:08

El diputado del PSOE Eduardo Madina afirmó que el proyecto del PSOE es un "proyecto colectivo de 200.000 personas que son las dueñas de la papeleta que van a querer meter en la urna de estas primarias para marcar el futuro de este partido" y "el de este país".

Madina participó este viernes 21 de abril en Pamplona, junto con el concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, en un encuentro con militantes organizado por la Plataforma Navarra con Susana Díaz.

En declaraciones a los periodistas, el diputado vasco se mostró convencido de que "vamos hacia un gran 21 de mayo" y "hacia un gran congreso", y aseguró que "la unidad se va a establecer sobre proyecto, equipo y liderazgo".

En su opinión el congreso debe centrarse en "un proyecto político claro, estable y que no oscile" para que "toda la sociedad sepa qué quiere hacer el PSOE con este país de cara al futuro"; una dirección "con gente de talento que defienda ese proyecto" y "el liderazgo de una persona que, estoy convencido, va a ser Susana Díaz".

Preguntado sobre la posición de Susana Díaz respecto al convenio económico de Navarra con el Estado y el concierto vasco, Eduardo Madina aseguró que es "la postura de todos los socialistas". Una posición "aliada del actual modelo autonómico, mejorado de cara a un horizonte de reforma federal de la Constitución que respeta los modelos forales" y que "sabe que Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca son motores del modelo de desarrollo económico del conjunto del país", remarcó.

"No entramos en un debate de plurinacionalidades sino en la defensa de una sociedad plural, de una España diversa y de una reforma federal de la Constitución para asegurar la convivencia durante 30 años", ha insistido el diputado.

Un planteamiento, explicó, que forma parte del documento político que se votará en el Congreso del PSOE que se celebrará el 17 y 18 de junio.

Por su parte, Antonio Miguel Carmona afirmó que Susana Díaz "es la mejor candidata para ser secretaria general del PSOE porque es la que más integra a todos los socialistas" y "porque tiene un proyecto nacional, quiere recuperar un PSOE que sea 100% PSOE que diga prácticamente lo mismo con distintos acentos en todo el territorio nacional".

Carmona destacó que la candidatura de Díaz tiene "un proyecto político para sacar este partido del sitio donde lo han metido" y "un equipo de gente muy capaz de formar equipos al rededor de una secretaria general que levante esta organización y sea la portavoz de todos los socialistas".

Asimismo, aseguró que la candidata andaluza "quiere una campaña de primarias limpia donde se respeten todos los candidatos" y "tiende la mano a todos los militantes socialistas que estamos muy ilusionados". Además "quiere un partido que sea muy fuerte que le dé voz a los militantes y que, además de ser democrático, sea un partido de gobierno", añadió.

Carmona incidió en que "entre los socialistas al día después" de las primarias "no habrá ni ganadores ni perdedores" y aseguró que "todos somos socialistas, no hay territorios de una facción porque no hay facciones entre los socialistas".

Al respecto se mostró convencido de que Susana Díaz "va a alcanzar una mayoría holgada" en las primarias "suficiente como para poder ser una buena secretaria general".