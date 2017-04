20/04/2017 a las 06:00

¿Es positivo que haya dos candidatos a la presidencia?

No cabe duda que ha causado bastante revuelo. Nunca nadie antes se había presentado. Un grupo de hosteleros nos juntamos y estábamos de acuerdo en que había cosas que no nos gustaban. El anterior presidente llevaba 31 años en el cargo y, una vez jubilado, quiere seguir en la junta como vocal. Esta situación no nos satisfacía y decidimos presentar una alternativa. ¿Por qué no habían concurrido nunca antes dos listas?