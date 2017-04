Actualizada 14/04/2017 a las 18:18

La nueva presidenta del PP en la Comunidad Foral, Ana Beltrán, afirma en una entrevista con EFE que es necesario cambiar al Gobierno de Uxue Barkos porque "está llevando a Navarra al pozo económico y social", un objetivo para el que confía en la "sintonía" entre su partido y UPN.

Al frente del PPN desde hace tres semanas, Beltrán asegura que como presienta le preocupa que "sea un partido fuerte, un partido clave en la próxima gobernabilidad, como se está viendo que lo puede ser", ya que en el último Navarrómetro era "el único en subir un escaño que quitaba la mayoría parlamentaria al actual Gobierno".

Por eso, convencida de que "el PP va a tener mucho que decir", ve prioritario empezar a preparar ya las elecciones previstas para 2019 y, aunque dice que de momento su partido no ha abordado posibles alianzas, subraya que "hay que conseguir cambiar al Gobierno".

Para poder hacer realidad este deseo el PP solo no puede, pero Beltran asevera que con UPN "existe sintonía en todos los asuntos importantes, y también en algunos casos con el PSN, como en los identitarios".

E insiste en que "corre verdadera prisa hacer una oposición seria, valiente, poniendo en evidencia todo lo que está haciendo el Gobierno de Uxue Barkos, todas las medidas que está tomando y que están llevando al pozo a esta comunidad. Al pozo económico y al pozo social".

En su opinión, Navarra camina hacia "una fractura social" por las decisiones del gabinete de Barkos de carácter identitario, algo que en la calle está generando "muchísima preocupación y el Gobierno no lo quiere ver".

Como ejemplos la presidenta del PP se refiere a "la derogación de la ley de símbolos y al interés por euskaldunizar Navarra con la imposición del modelo D en educación y la imposición y el sectarismo en la Administración en el baremo que puntúa el conocimiento del euskera".

A esta "fractura social" suma "el pozo económico al que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E están llevando a Navarra, tal y como indican desde hace un tiempo todos los indicadores".

De hecho Beltrán destaca que son Navarra y Cataluña las comunidades que más reflejan este deterioro, lo que le lleva al convencimiento de que el mismo guarda relación no solo "con la sanguinaria" fiscalidad del Ejecutivo de Barkos sino también con sus políticas de corte nacionalista.

"Navarra va de mal en peor", subraya Ana Beltrán, y apunta que, "junto con Cataluña, es la comunidad de la que más empresas se van y a la que menos llegan y también es la comunidad en la que menos confianza empresarial hay cuando el empleo es la principal preocupación en este momento y son los empresarios los que deben crearlo".

La presidenta del PPN hace un repaso mental de otras políticas del Gobierno de Navarra para concluir que, "aunque realmente no me gusta hablar siempre en negativo, lo cierto es que poco puedo decir que este Gobierno ha hecho bien en casi dos años".

"Tenía buena voluntad en un principio para atender a las personas más necesitadas pero eso ha quedado en el olvido", asevera, y apunta que la renta garantizada "no cuenta con suficiente" presupuesto, y "no han cogido la mano tendida ni la han querido coger" para mejorar el bienestar de los navarros, ni la educación, "porque solo les preocupa el modelo D", ni las listas de espera, que "no mejoran".

De ahí que para Beltrán sea prioritario abandonar políticas que "en Navarra provocan mucho dolor", como permitir la presencia de la ikurriña en instituciones, "una bandera que respetamos pero que no es nuestra" y "recuerda por lo que se ha luchado tanto en esta tierra", y adoptar medidas que sirvan para crear empleo, empezando por "una fiscalidad no restrictiva".